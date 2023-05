Guapirama promove abertura dos Jogos Escolares na noite desta sexta-feira

O município de Guapirama, no Norte Pioneiro, está preparado para promover a abertura da fase regional 2 da 69ª Edição dos Jogos Escolares do Paraná. A expectativa é de que a noite da sexta-feira (19) seja marcada pela alegria e emoção em uma das cerimônias mais marcantes da região.

O evento está marcado para acontecer a partir das 19h00 no Ginásio de Esportes Arzeu Xavier Dias dos Reis, situado a Rua 21 de Abril, no Centro. A entrada é franca e aberta a toda comunidade do município e da região.

Continua após a publicidade

A cerimônia dá o ponta pé inicial aos jogos que seguem até a próxima quarta-feira (24). Irão participar atletas das escolas de nove municípios que fazem parte do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti. Entre os municípios participantes estão as cidades de Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Siqueira Campos e Tomazina.

Durante os cinco dias de competição, os atletas irão participar de disputas nas modalidades de Futsal, Voleibol, Atletismo, Xadres e Tênis de Mesa. Ao todo, a fase disputada em Guapirama deve reunir cerca de 1,2 mil atletas, técnicos, árbitros, dirigentes e equipes de organização.

Continua após a publicidade

Além dos protagonistas da competição, a cerimônia de abertura ainda vai contar com a presença do prefeito do município, Eduí Gonçalves, do vice-prefeito Einazibe Ursolino de Lima, do presidente da Câmara de Vereadores, Aguinaldo da Costa Rodrigues, da chefe do NRE de Ibaiti, Leila Cândido de Bonfim Torres, do coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, do deputado federal Sandro Alex, e da presença ilustre da coordenadora geral dos Jogos Escolares do Paraná, Márcia Regina Tomadon Moreira.

Uma das atrações especiais do evento que promete emocionar o público presente no local é a apresentação do grupo Sou Arte, da cidade de Campo Mourão, com espetáculos teatrais e circenses.