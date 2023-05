Curitiba recebe o Ranking de Escalada Esportiva, que tem incentivo do Proesporte

Curitiba será palco neste sábado e domingo (20 e 21) da primeira etapa de provas do Ranking Paranaense de Escalada Esportiva, competição que tem o apoio do Governo do Estado, por meio do Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte – Proesporte. Nesta etapa, que abre o calendário estadual da modalidade, serão disputadas provas de velocidade e dificuldade, duas das três categorias competitivas da escalada esportiva. O evento acontece no Campo Base Ginásio de Escalada, no bairro Rebouças.

“O Ranking Paranaense de Escalada Esportiva é importante para divulgar a modalidade, pois o evento é aberto ao público, que pode acompanhar o desempenho dos atletas e se interessar por esse esporte", diz o coordenador do Proesporte, Otávio Vinícius Valente.

Ele lembra que, além disso, a competição inclui ações de capacitação, com vagas prioritárias para atletas federados, mas também abertas à comunidade externa, com a intenção de despertar o interesse em práticas esportistas que normalmente não estão próximas da comunidade em geral. “Uma iniciativa para democratizar o acesso ao esporte e o conhecimento da escalada esportiva”, diz Valente.

O Proesporte é desenvolvido pela secretaria estadual do Esporte e financiado pelo contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que pode destinar parte do valor devido para projetos na área. Nesta quinta-feira (18) o Governo do Estado publicou o editaldo programa , destinando R$ 50 milhões para a execução de projetos esportivos em 2024 e 2025 – o maior fomento e incentivo da história do esporte do Paraná.

RESISTÊNCIA– O ranking é realizado pela Federação de Escalada Esportiva do Paraná (Feep). As provas de escalada disputadas em Curitiba exigirão dos atletas muita resistência e agilidade para subir os mais de 15 metros de parede. A terceira modalidade prevista no ranking, de boulder, exige movimentos mais explosivos e força bruta e será realizada em agosto, também em Curitiba.

Com a inclusão da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o grande desafio do esporte no Estado é a formação de atletas para as competições internacionais, com o sonho de um dia enviar representantes para as Olimpíadas. Para a concretização deste objetivo, a escalada tem contado com o incentivo de entidades locais, como a realização de provas de alto nível e o apoio de programas do Governo do Estado.

Muitas marcas e ginásios locais também acreditam nessa empreitada e somam esforços, juntamente da própria comunidade escaladora, oferecendo trabalho voluntário, premiações, espaços e divulgação.

Serviço:

Ranking Paranaense de Escalada Esportiva– 1ª Etapa de Velocidade e Dificuldade

Local: Campo Base Ginásio de Escalada - Av. Pres. Kennedy, 35 - Rebouças - Curitiba

Dias: sábado (20), a partir das 10h, edomingo, a partir das 9h