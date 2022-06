Atletas da canoagem de Tomazina são selecionados para competição na Irlanda do Norte 

Dois atletas da canoagem do município de Tomazina vem se destacando nas competições que participame, por isso, foram convidados para uma competição fora do Brasil, com atletas do mundo todo.

Vitor Barcelos Falarz tem 17 anos e Igor Katsuyoswi Kondo da Costa tem 15, ambos começaram a carreira de atleta com cerca de 13 anos, frequentando uma escolinha de canoagem do município.

Apesar da pouca idade, desde que iniciaram a competir já foram direto para os pódios. A dupla conta que, nos Jogos de Aventura e Natureza do Paraná já se consagraram entre os três primeiros lugares diversas vezes, além de outras competições que também foram destaques.

Vitor e Igor estavam competindo na Copa Brasil de Caiaque Polo em São Miguel Arcanjo, São Paulo, quando após a competição foram convidados pelo técnico, Leonardo de Andrade Colomera, para participarem do Torneio Júnior Internacional, que ocorrerá entre os dias 19 a 24 de julho, em Belfast na Irlanda do Norte. “Não esperávamos, realmente foi uma surpresa. Estávamos no alojamento quando o Léo fez o convite para nós”, disse Vitor.

De acordo com o documento oficial a convocação se deu com base em análise técnica feita pelo comitê da modalidade caiaque polo, ou seja, em uma competição com mais de 200 participantes, os atletas tomazinenses foram escolhidos para representar o Brasil no torneio internacional. “Treinamos muito, diariamente, faça sol, chuva ou frio e pelo ou menos três horas e meia por dia, além de complementar nosso treino na academia. Desde que começamos, procuramos dar nosso melhor nas competições e, agora com essa oportunidade estamos nos dedicando ainda mais”, conta Vitor.

“Esperamos trazer o primeiro lugar para casa. Nessa competição estão só os melhores e queremos tirar o melhor proveito possível dela, para mostrar nosso potencial e aprender também”, acrescenta Igor.

Embora seja visível o potencial e o talento dos garotos, ambos não conseguiram ainda recursos e patrocinadores suficientes para custear a viagem até o torneio. Por isso, até a data da viagem, estão em busca de patrocinadores que ajudem financeiramente para alimentação e passagem. Aos que se interessarem em patrocinar ou ajudar financeiramente os atletas, deve-se entrar em contato com o telefone (43) 9835-0276.