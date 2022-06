Pedala Aquece Paraná acontece neste domingo em todo o Paraná

O Governo do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte e da Superintendência Geral de Ação Solidária, realiza neste domingo (26) o Pedala Aquece Paraná, evento com objetivo de arrecadar cobertores e roupas para as comunidades vulneráveis do Estado.

Em Curitiba, o Pedala Aquece Paraná acontece das 10h às 12h no Ginásio do Tarumã. Além da ação solidária de arrecadação, o evento irá promover um bate-papo com dicas de bike fit, segurança e uso correto de equipamentos e vai contar com a presença do ex-técnico da seleção brasileira de ciclismo, Adir Romeu, da campeã brasileira de ciclismo, Cynthia Duarte, e do recordista mundial de Wheeling Bike (empinar bicicleta), Leandro Sekko.

Outras cidades também já confirmaram a participação. Aqueles que tiverem interesse em participar devem procurar o departamento de esporte de cada município.

Para o superintendente geral do Esporte, Helio Wirbiski, o evento é uma união entre o esporte e a solidariedade. “É um grande momento para a união do esporte com a natureza, e, também, é claro, ajudar quem mais precisa. O Pedala Aquece Paraná vai acontecer neste domingo em todo o Estado com os locais de encontro estipulados diretamente pelos municípios, sendo utilizados como ponto de arrecadação de roupas e cobertores para a campanha”, afirmou.

Segundo o coordenador do programa Pedala Paraná, Rogério Riva o evento é uma ação solidária e voluntária que acontece em mais de 90 cidades. “É uma parceria entre as superintendências de Esporte e Ação Solidária, e a gente tem como intuito realizar passeios ciclísticos em parceria com os municípios, especificamente com as Secretarias de Esporte Municipais e todos os materiais arrecadados ficam para os municípios. Em Curitiba teremos três pedalas, e o Ginásio do Tarumã vai ser um ponto de coleta”, completou.

AQUECE PARANÁ – A campanha Aquece Paraná vai até o dia 28 de junho. Todas as informações estão no site oficial .

Confira as regionais e cidades onde o Pedala Aquece Paraná acontece:

LITORAL

Guaratuba, Pontal do Paraná e Antonina.

REGIONAL NORTE

Balsa Nova, Doutor Ulysses, Mandirituba, Pinhais, Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária, Piên, Colombo, Fazenda Rio Grande, Piraquara, Agudos do Sul, Rio Branco do Sul, Tijucas do Sul e Campo Largo.

PONTA GROSSA

Piraí do Sul, Jaboti e Jaguariaíva.

CORNÉLIO PROCÓPIO

Cornélio Procópio.

LONDRINA

Pitangueiras, Prado Ferreira, Cafeara, Miraselva, Sabáudia e Lupionópolis.

MARINGÁ

Maringá, Marialva e Ourizona.

UMUARAMA

Guaporema, Alto Paraíso, Ivaté e Nova Olímpia.

CAMPO MOURÃO

Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Roncador, Peabiru, Ivatuba, Goioerê, Luiziana, Moreira Sales, Quinta do Sol, Engenheiro Beltrão, Fênix, Campo Mourão, Ubiratã, Rancho Alegre, Janiópolis, Floresta, Iretama, Terra Boa e Doutor Camargo.

CASCAVEL

Cascavel.

PATO BRANCO

Palmas, Ampere, Renascença, Clevelândia, Dois Vizinhos, Boa Esperança e Pato Branco.

GUARAPUAVA

São Mateus do Sul, Pinhão, Irati, Goioxim, Reserva do Iguaçu, Mallet, Turvo, Antônio Olinto, Paula Frontin, Paulo Freiras, Guarapuava, Cantagalo, Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Campina do Simão, União da Vitória, Rebouças, Rio Bonito do Iguaçu e Foz do Jordão.

FOZ DO IGUAÇU

Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste e Medianeira.

IVAIPORÃ

Ivaiporã, Marilândia do Sul, Boa Ventura de São Roque, Mato Rico, Pitanga, Palmital e Nova Tebas.

PARANAVAÍ

Santa Isabel do Ivaí, São Pedro do Paraná e São João do Caiuá.