Jogos da Integração do Idoso serão em agosto e setembro, em Guaratuba e Pontal do Paraná

Os Jogos da Integração do Idoso (Jiidos) deste ano serão entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro, em Guaratuba e Pontal do Paraná, no Litoral - na primeira cidade acontecem as competições e na segunda as oficinas. As inscrições ocorrem de 11 a 15 de julho por meio de um aplicativo que estará disponível na página do Jogos da Integração do Idoso, ainda está em construção.

Serão nove modalidades: basquete relógio, handebol por zona, peteca, voleibol câmbio, vôlei no escuro (acima de 70 anos), vôlei de praia, tênis de mesa, jogos de mesa (dominó e damas) e xadrez relâmpago.

Para participar, os atletas de ambos os gêneros deverão estar com 60 anos completos ou mais. O Governo do Estado disponibilizará oficinas para os idosos que estão iniciando os trabalhos nestas modalidades esportivas.

Como parte dos trabalhos, foi ofertada uma capacitação para os profissionais de Educação Física. Foram 12, uma em cada regional, contando com mais de 120 municípios.

Nos jogos de 2021, houve a presença de 30 municípios nas atividades que aconteceram em Praia de Leste e Guaratuba, com mais de 1.100 participantes.

Para o coordenador dos Jogos de Aventura e Natureza, e chefe do escritório regional da Superintendência Geral do Esporte, Marcos Schemberger, os jogos consistem em uma competição com atividades esportivas e modalidades adaptadas.

“As ações culturais que desenvolvem o relacionamento entre os participantes é de extrema importância no dia a dia dos idosos atletas que participam dos jogos”, disse. “Temos participantes com mais de 80 anos que demonstram o quanto a atividade física pode auxiliar no envelhecimento com qualidade de vida e saúde. Se em 2021 tivemos 30 municípios participantes e cerca de 1.100 atletas idosos, para 2022 a expectativa é que ultrapassemos o número de 80 municípios e mais de 2.000 atletas idosos”.

PROMOÇÃO– Os Jogos da Integração do Idoso são uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte, em parceria com as Prefeituras Municipais de Pontal do Paraná e de Guaratuba.