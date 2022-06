Saúde de Tomazina é destaque em seminário do Planifica SUS em Londrina

O trabalho que vem sendo realizado pela prefeitura de Tomazina na área da Saúde e atendimento a população tem resultado não apenas em benefícios para os tomazinenses, mas também em reconhecimento as ações promovidas por toda equipe.

Nesta quinta-feira (23), por exemplo, o prefeito Flávio Zanrosso esteve no município de Londrina acompanhando a equipe da Saúde de Tomazina onde o trabalho dos agentes se tornou referência. Na ocasião, a enfermeira Lucimara apresentou uma palestra para representantes de 200 municípios de todo estado falando sobre como a atual gestão e a secretaria vem administrando a Saúde tomazinense.

De acordo com o prefeito Flávio, isso tudo é o resultado das índices atingidos pelo município que tornam Tomazina referência na área. “Somos referência por termos atingido as metas do Ministério da Saúde, resultado que só foi possível por acreditar no trabalho de toda nossa equipe e na busca por grandes investimentos que vem sendo realizados desde o início da nossa primeira gestão”, comentou o prefeito.

Flávio ainda aproveitou a oportunidade para destacar setores que receberam investimentos nos últimos anos. “Investimos na qualificação dos nossos profissionais, aquisição de novos equipamentos, reformas e ampliações da Unidades de Saúde e, principalmente, temos um grupo de profissionais comprometidos em atender bem a população”, destacou o prefeito que ainda agradeceu o apoio que recebe da 19ª Regional de Saúde, do Cosems e Governo do Estado.