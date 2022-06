CRAS de Pinhalão promove ação em prol da saúde do idoso

A prefeitura de Pinhalão através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) promove uma ação de saúde voltada para a população idosa do município.

O grupo é organizado pela gestora Maria Rita do CRAS e a técnica responsável é a psicóloga Jamile Joaquim Santos Alves. O projeto visa assegurar um espaço de encontro para pessoas idosas, de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária, contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo.

De acordo com a organizadora Jamile, o objetivo da ação é dar mais amparo para esse nicho da população, que muitas vezes acaba sendo deixado de lado. “Temos como objetivo fazer atividades que contribuam no processo de envelhecimento sadio, no desenvolvimento da autonomia, sociabilidade, fortalecimento dos vínculos familiares, convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social”, comenta.

Jamile acrescenta ainda sobre a importância de desenvolver esse tipo de atividade. “O grupo de convivência é de grande relevância para a interação social, pois as atividades propostas nos encontros visam proporcionar a pessoa idosa uma maior qualidade de vida, socialização e ainda contribui com a melhoria da autoestima e independência”, explica.

O prefeito. Dionísio Arrais de Alencar, elogiou a inciativa realizada pelo departamento. “Essa é mais uma prova que nossa equipe vem sempre buscando proporcionar mais qualidade de vida para nossa população. Nossos idosos merecem essa atenção especial e graças ao projeto eles podem ser bem atendidos com conforto e segurança”, disse.

O Grupo de idosos acontece toda segunda, quarta e sexta-feira das 08h00 às 09h30, no Clube AERP. Para participar deve-se encaminhar os documentos pessoais ao CRAS para que a equipe possa realizar a inscrição.