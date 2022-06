Governo federal lança segunda fase da Operação Guardiões dos Biomas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou hoje (21) a segunda edição da Operação Guardiões do Bioma, que vai atuar no combate a queimadas e incêndios florestais em todo o país. O investimento é de R$ 77 milhões.

O trabalho de contenção do fogo será feito até janeiro de 2023, com 1.800 agentes da Força Nacional e mais 3 mil brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Ibama.

Os agentes terão à disposição camionetes 4x4 equipadas com kits de combate ao fogo, barcos, drones e monitoramento por GPS.

A área de atuação será em 15 estados (Acre, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Tocantins).

O ministério espera superar o índice de 24% de redução de áreas queimadas, alcançado no ano passado, na primeira fase da operação.

A operação também terá apoio do Ministério do Meio Ambiente e das secretarias estaduais de Segurança Pública.