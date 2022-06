Pinhalão realiza 1° Copa Municipal de Futsal

A prefeitura municipal de Pinhalão através da secretaria de Cultura e Esportes, realizará a 1° Copa Municipal de Futsal.

A competição contará com oito equipes masculinas e quatro equipes femininas. “Nosso objetivo é investir no esporte e no futuro dos nossos jovens e adolescentes para que possam se tornar cidadãos de bem através da prática esportiva”, comenta Franklyn Thainãn, secretário de Cultura e Esportes.

O campeonato terá início no dia 29 de junho e irá até o final do mês de julho. A disputa será sediada no Ginásio de Esportes Nain Nicolau. As equipes que iram brigar pelo título masculino são Ouro Branco, Galaticos A e Galaticos B, HP, Imperial, Lavrinha Futsal, Margozo, Mulekes da Vila. No feminino, as equipes são Matão Futsal, Lavrinha Futsal, Império Feminino, Jaboti Feminino Futsal.

A expectativa da organização é que essa seja uma das competições mais disputadas dos últimos anos. “Vale ressaltar que não há campeonato de futsal no município a um bom tempo e isso mostra o comprometimento que o nosso prefeito Dionísio tem com o esporte municipal, investindo e apoiando sempre”, acrescentou Franklyn.

O prefeito, Dionísio Arrais de Alencar, comentou sobre o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela secretaria de Cultura e esporte. “A equipe de esportes vem realizando um intenso trabalho para fomentar o esporte no município. Essa competição é mais uma prova do empenho do setor com a população”, disse Dionísio.