Divulgadas as inscrições homologadas para pós-graduação em Gestão Pública do Esporte

A Superintendência Geral do Esporte, por meio do programa Escola do Esporte, a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) tornam público o resultado das inscrições deferidas e indeferidas para a 2ª Edição do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública do Esporte.

Os candidatos indeferidos poderão entrar com recurso e enviar a documentação correta até às 23h59 do dia 22 de junho. Os eventuais recursos deverão ser protocolados digitalmente no Protocolo Digital da UEPG, neste endereço e encaminhados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPESP). Junto ao recurso, o candidato que enquadra-se no item 3.1. ou 3.2. do Edital de Abertura, porém que teve sua inscrição indeferida por não ter realizado o envio da documentação obrigatória, deverá anexar os documentos conforme estabelece o item 4.7 do Edital de Abertura.

São 300 vagas destinadas a servidores públicos municipais e estaduais de instituições sediadas no Estado do Paraná, portadores de diploma de graduação de curso superior nas diversas áreas do conhecimento que exerçam atividades na área de gestão do esporte.

O curso será a distância, gratuito, terá a duração de 12 meses, carga horária de 405 horas divididas em dois módulos (básico e específico) e ocorrerá no período de 01 de agosto de 2022 a 02 de julho de 2023. A Pós-Graduação em Gestão Pública do Esporte é uma realização do Governo do Estado.

ESCOLA DO ESPORTE– Por meio de cursos e ações de aprendizagem, a Escola do Esporte é um programa que visa auxiliar na formação básica de profissionais e acadêmicos em diversos segmentos relacionados ao esporte e lazer; aperfeiçoar o conhecimento técnico e científico; servir de sustentação para programas e projetos a serem desenvolvidos pela Superintendência Geral do Esporte do Paraná; criar interesse pelo conhecimento continuado e permanente para o desenvolvimento do esporte; estimular o relacionamento e a colaboração mútua entre profissionais e entidades; e promover a área de atividades físicas em congressos, seminários e encontros.