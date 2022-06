Com formato híbrido, Jogos Escolares Eletrônicos abrem as inscrições nesta segunda-feira

As inscrições para os Jogos Escolares Eletrônicos do Paraná (Jeps Eletrônicos) abrem nesta segunda-feira (20). Em 2020, na edição piloto, os Jeps Eletrônicos tiveram 3.297 inscrições e 1.315 participantes. A introdução do e-sports nos Jogos Oficiais do Estado aconteceu visando o intercâmbio e o entretenimento, aproximando os alunos como forma de atenuar os efeitos causados pela pandemia.

A grande novidade para esta edição é o seu formato híbrido, com disputas online e as finais de algumas modalidades de forma presencial junto da fase final dos Jogos Escolares do Paraná. Ao todo, serão sete modalidades: eFootball (PES 2022 ou Fifa 2022), Clash Royale, Fortnite, Brawl Stars, Free Fire, League of Legends (LOL) e Just Dancing.

A coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Marcia Tomadon, diz que essa competição foi projetada em 2020 por conta da pandemia para oferecer uma atividade para os alunos que estavam em casa sem aula. Segundo ela, em 2021 o evento teve o mesmo objetivo para atender os alunos que estavam em casa em aulas remotas.

“Agora em 2022 retornamos esse evento mesmo com as crianças voltando às aulas presenciais. Entendemos que é importante a realização para esse público que não participa das modalidades tradicionais. Como existe um número muito grande de pessoas que praticam o e-games, o Governo do Estado oferece essa modalidade para que os alunos possam desenvolver mais um tipo de atividade”, afirma.

A categoria de 12 a 14 anos terá as inscrições encerradas no dia 30 de junho. Os jogos acontecerão em dois fins de semana, dias 2 e 3, 9 e 10 de julho, com as partidas finais presenciais nos dias 16 e 17 julho na cidade de Campo Mourão (Centro-Oeste).

Já os fins de semana de jogos online para a categoria de 15 a 17 anos serão nos dias 23 e 24, 30 e 31 de julho, com as finais presenciais nos dias 06 e 07 de agosto na cidade de Pato Branco, no Sudoeste.

O diretor de Esportes da Superintendência Geral do Esporte, Cristiano d'El Rei, explica que os jogos eletrônicos hoje são uma realidade, apesar de haver muita discussão sobre o conceito do que é esporte. “O Estado do Paraná não pode fugir dessa nova área de atuação. Com isso ampliamos os jogos escolares e os jogos universitários com oferta de competição eletrônica específica para cada uma dessas categorias”, afirma.

Os Jogos Escolares Eletrônicos do Paraná são uma iniciativa da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio da Federação do Desporto Escolar do Paraná. As inscrições são feitas pelo próprio aluno no site oficial .

FORMATOS DE DISPUTA

Fortnite

Categoria: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos

Formato: 100% online - Torneio por quedas - Finais com Equipe de Narração e Transmissão

eFootball PES 2022 ou Fifa 2022

Categoria: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos

Formato: Eliminatórias Online e as Finais serão presenciais com 8 jogadores – dividido em 2 grupos, o melhor de cada grupo faz a final

League of Legends (LOL)

Categoria: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos

Formato: Eliminatórias Online e as Finais serão presenciais com 8 equipes – quartas / semifinal / disputa de terceiro e quarto / final

Clash Royale

Categoria: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos

Formato: Eliminatórias Online e as Finais serão presenciais com 8 jogadores – dividido em 2 grupos, o melhor de cada grupo faz a final

Brawl Stars

Categoria: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos

Formato: Eliminatórias Online e as Finais serão presenciais com 8 jogadores – dividido em 2 grupos, o melhor de cada grupo faz a final

Just Dancing

Categoria: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos

Formato: Competição 100% presencial com eliminatórias no sábado e finais no domingo – inscrições durante o evento

Freefire

Categoria: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos

Formato: Eliminatórias Online e as Finais com 16 jogadores divididos em 4 grupos, o melhor de cada grupo fazem as finais