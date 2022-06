Jogos Universitários do Paraná abrem inscrições para e-Sports

Novidade dos Jogos Universitários do Paraná (JUPS) deste ano, os e-Sports estão com inscrições abertas para aqueles que querem representar suas instituições de ensino superior. As inscrições vão até quarta-feira (22) e devem ser feitas no site oficial do evento .

Os e-Sports são jogos eletrônicos, com disputas 100% online, em seis modalidades: Free fire, Clash Royale, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), eFootball PES 2022 ou Fifa 2022, League Of Legends (LOL) e Poker. Os melhores em cada jogo irão representar sua instituição e o Estado do Paraná na etapa nacional, organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU).

O diretor de esportes da Superintendência Geral do Esporte, Cristiano d'El Rei, explica que os jogos eletrônicos hoje são uma realidade, mesmo havendo muita discussão sobre se podem ser considerados esporte. “O Estado do Paraná não pode fugir dessa nova área de atuação. Por isso, ampliamos os jogos escolares e os jogos universitários com a oferta de competições eletrônicas específicas para cada uma dessas categorias”, afirma.

Os Jogos Universitários do Paraná são uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte e da Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU). A etapa de jogos eletrônicos acontece até o dia 03 de julho. Entretanto, a classificatória estadual, com todas as modalidades presenciais, acontecerá de 15 a 21 de outubro.