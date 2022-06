Com 60,8% das intenções de voto, Ratinho Junior ganha em primeiro turno, aponta pesquisa

Ratinho Junior (PSD) segue liderando as intenções de voto ao Governo do Paraná e venceria as eleições já no primeiro turno em qualquer um dos cenários apresentados, revela nova pesquisa divulgada na manha desta sexta-feira (17) pela BAND TV. A abordagem foi realizada pela Paraná Pesquisas.

Considerando apenas os votos válidos, o atual governador aparece em um cenário com 60,8% dos votos, seguido por Roberto Requião (PT), que tem 31,8%, e Cesar Silvestre (PSDB), com 7,4%. Nesse caso, tem quase o dobro de intenção de votos do segundo colocado.

Em outro, que apresenta também Angela Machado (PSOL), com 3,2%, e Zé Boni (AGIR36), com 1,3%, Ratinho Junior lidera, com 59,1% das intenções, bem à frente do segundo colocado, Roberto Requião, com 30,7%, e de Cesar Silvestri, com 5,7%.

A pesquisa também revelou as intenções de voto para a presidência da República. Se a eleição fosse hoje, Jair Bolsonaro (PL) teria 53,4% dos votos válidos no Paraná. O ex-presidente Lula (PT) está em segundo lugar, com 34,1%. Ciro Gomes é o terceiro, com 6,5%.

Confira os cenário da Paraná Pesquisas:

Cenário 1 - Governo do Paraná

Ratinho Junior - 59,1%

Roberto Requião - 30,7%

Cesar Silvestri Filho - 5,7%

Angela Machado - 3,2%

Zé Boni - 1,3%

Cenário 2 - Governo do Paraná

Ratinho Junior - 60,8%

Roberto Requião - 31,8%

Cesar Silvestri Filho - 7,4%

Cenário presidencial

Jair Bolsonaro – 53,4%

Lula – 34,1%

Ciro Gomes - 6,5%

Andre Janones - 1,6%

Simone Tebet - 1,5%

Luciano Bivar - 1%

Pablo Marçal - 0,8%

Vera Lúcia - 0,4%

Eymael - 0,4%

Felipe D’Avila - 0,4%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BR-09457/2022 para o cargo de Presidente e n.º PR-02498/2022 para o cargo de Governador. Ela ouviu 1.540 pessoas em todo o Estado do Paraná entre os dias 12 a 16 de junho de 2022. A margem de erro é de 2,5%.