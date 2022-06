Mais três ruas do Centro serão pavimentadas em Tomazina

A prefeitura de Tomazina segue realizando intervenções em diferentes áreas do município e uma delas é a infraestrutura. Nesta quarta-feira (15), o prefeito Flavio Zanrosso anunciou através das redes sociais novos investimentos para pavimentação de trechos de três ruas que ficam na região Central da cidade.

De acordo com o prefeito, são mais R$ 354 mil em investimentos para pavimentar três trechos das Ruas Moraes e Silva, Tácito Correa e a Rua Elpídio Moraes. Segundo a publicação, as obras já foram iniciadas e irão proporcionar mais conforto e segurança para população. “São obras que visam a melhoria da nossa cidade e, como consequência, podem causar algum transtorno, mas contamos com a compreensão de todos, pois logo teremos ruas ainda melhores para os tomazinenses”, disse o prefeito.

Flávio Zan ainda destacou que as obras trazem diversos benefícios para população e para o município. “Estamos trabalhando em diferentes frentes para que Tomazina possa se desenvolver cada vez mais. Estas obras de infraestrutura não apenas melhoram e trazem mais segurança no deslocamento da população, mas deixam as ruas mais bonitas e preparadas para receber turistas em nossa cidade e continuar fomentando o desenvolvimento deste setor”, finalizou o prefeito.