Prefeitura de Pinhalão garante recuperação da Ponte Estaiada com recursos próprios

A prefeitura municipal de Pinhalão está garantindo, com recursos próprios, a recuperação da cabeceira da Ponte Estaiada Arzemiro Alves Izidoro que cedeu devido ao longo período de chuvas de outubro do ano passado.

O prefeito Dionísio de Alencar Arrais falou sobre as dificuldades em colocar o projeto em execução, mas comemorou que as obras já estejam em andamento. “Tivemos esse problema devido as fortes chuvas no fim do ano passado e, como estamos as vesperas das eleições, não conseguimos verbas parlamentares para pagar a obra. Porém, como é um acesso importante para cidade e que liga a Vila Guarani ao Centro, buscamos realizar o trabalho com recursos próprios”, comenta o prefeito.

Dionísio ainda falou sobre o valor investido e a expectativa de entrega. “Com uma gestão responsável, conseguimos economizar em 2021 e com mais alguns esforços licitamos a recuperação da ponte em R$ 943 mil e estamos dando andamento nas obras. O prazo inicial era de quatro meses, mas já tivemos quase um mês de chuvas. Agora, a expectativa é que a obra seja entregue em seis meses e, ainda este ano, a população possa voltar a utilizar aquele trecho”, explicou.