Fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná começa com mais de 16 mil participantes 

Começa nesta quarta-feira (15) a etapa macrorregional da 68ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. Estarão nas disputas alunos-atletas de escolas e colégios que garantiram a classificação na fase regional.

A etapa terá aproximadamente 16 mil participantes competindo em oito modalidades regulares: atletismo, basquete, futsal, voleibol, handebol, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez, além de duas modalidades destinadas a alunos com deficiência (ACD) – atletismo e o futsal.

Os JEPS serão realizados nas cidades de Pontal do Paraná, Pinhão, Dois Vizinhos, Medianeira, Pitanga, Terra Boa, Ibiporã e Siqueira Campos.

A programação completa dos jogos está no site oficial dos JEPS .

A coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Marcia Tomadon, destaca a importância da realização da macrorregional com um número grande de participantes. “Muito feliz com a procura pela competição, as nossas escolas estão participando, estamos consolidando os jogos escolares. Mesmo dois anos depois da não realização, continuamos vendo o interesse das escolas, alunos e professores em estarem presente na competição”, afirma.

As disputas encerram no próximo domingo (19) quando serão definidas as 18 equipes para as fases finais. A primeira fase final será no período de 15 a 23 de julho em Campo Mourão, na categoria 12 a 14 anos. Já a segunda acontece entre os dias 05 a 13 de agosto, em Pato Branco, na categoria 15 a 17 anos.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte e da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com o apoio dos Núcleos Regionais de Educação e das Prefeituras.