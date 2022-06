Geração Olímpica e Paralímpica divulga a segunda lista de contemplados da 11º edição

A Superintendência Geral do Esporte divulgou nesta sexta-feira (10) a segunda lista dos atletas e técnicos contemplados para a 11ª edição do programa Geração Olímpica e Paralímpica. Os candidatos selecionados devem enviar a documentação necessária até o dia 20 de junho.

A apresentação de recursos poderá ser feita até 23h59 do dia 20 de junho. Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente para o Sistema de Protocolo do Estado do Paraná no site eprotocolo.pr.gov.br e endereçados à Coordenação do PROGRAMA GERAÇÃO OLÍMPICA PRESP/DE/CGO.

PROGRAMA- O Geração Olímpica e Paralímpica é o maior programa de bolsa-atleta do país, segundo realizada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e divulgada na Revista Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte.O programa investe anualmente mais de R$ 4,75 milhões, com o patrocínio exclusivo da Copel, em cerca de 1.250 bolsas, para atletas e técnicos vinculados a instituições paranaenses (federações e escolas), atendendo desde jovens promessas a estrelas de renome internacional.

CONFIRA AQUI A LISTA DE CONTEMPLADOS

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

1.Os contemplados deverão aguardar o termo de compromisso que será enviado diretamente no e-mail constante na ficha de inscrição. Com ele, será enviada também a orientação de como preenchê-lo.

2.Todos os documentos deverão ser salvos em formato PDF e conter a categoria da bolsa pretendida, o nome do candidato e o número do arquivo como demonstrado na sequência:

Exemplo:

formadorjoaosilvaarquivo01.pdf

formadorjoaosilvaarquivo02.pdf

formadorjoaosilvaarquivo03.pdf

E assim sucessivamente com todos os arquivos solicitados.



O envio da documentação solicitada deve ser feito segundo a categoria:

Categoria Estadual (EAD) - [email protected]

Categoria Formador Escolar - [email protected]

Categoria Nacional - [email protected]

Categoria Técnico - [email protected]

Observação: O envio de inscrição no e-mail que não seja o da categoria indicada na inscrição poderá acarretar no indeferimento da mesma.

Os arquivos deverão ser numerados conforme indicação abaixo:

DOCUMENTOS PARA TODOS OS CANDIDATOS

ARQUIVO 01 - Fotocópias do seu documento de identidade (RG) e do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); *Para bolsistas menores de idade, deverão ser enviados também fotocópias do RG e CPF do responsável;

ARQUIVO 02 - Fotocópia do seu comprovante de residência (mesmo endereço que você cadastrou na inscrição);

ARQUIVO 03 - Comprovante de dados bancários;

ARQUIVO 04 – Atestado médico (somente para atletas);

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS POR CATEGORIA

ARQUIVO 05 – Declaração de matrícula (somente para as categorias Formador Escolar e Estadual EAD);

ARQUIVO 06 – Comprovante de resultados (somente para as categorias Formador Escolar, Técnico Formador Escolar, Medalhista e Internacional);

ARQUIVO 07 – Declaração de vínculo com a Federação (somente para as categorias Medalhista e Internacional)

ARQUIVO 09 – Declaração de vínculo com a instituição de ensino (somente para a categoria Técnico Formador Escolar);

ARQUIVO 10 – Fotocópia do diploma comprovando formação em Educação Física (somente para a categoria Técnico Formador Escolar);

ARQUIVO 11 – Registro no CREF-9 ( somente para a categoria Técnico EAD)

LISTA DE TODOS OS DOCUMENTOS POR CATEGORIA

Atenção para o envio correto da documentação dentro da categoria em que você foi selecionado e não se esqueça de nomear corretamente todos os documentos.

CATEGORIA FORMADOR ESCOLAR

Fotocópia do RG – Documento de Identidade

Fotocópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física

Comprovante de endereço – Documento do ano de 2022 com o endereço cadastrado na ficha de inscrição.

Fotocópia do RG do responsável - Documento de Identidade do responsável pelo bolsista, o mesmo responsável registrado na ficha de inscrição.

Fotocópia do CPF do responsável - Cadastro de Pessoa Física do responsável pelo bolsista, o mesmo responsável registrado na ficha de inscrição.

Comprovante de residência do responsável - Documento do ano de 2022 com o endereço cadastrado na ficha de inscrição.

Comprovante dos dados bancários (Banco do Brasil) - Cópia do contrato ou do cartão, especificando o tipo de conta (poupança ou corrente). Lembrando que o bolsista deve ser o titular da conta.

Declaração de matrícula – Atualizada, a partir do mês de abril/2022.

Atestado médico - Atestado médico com validade a partir do mês de abril/2022.

**Para os atletas do Anexo III não será necessária a comprovação dos resultados

**Comprovante dos resultados das competições - Nestes documentos deverão constar: o nome da competição, a data de realização, o nome do candidato e a classificação obtida por ele. Nas modalidades individuais também deverá constar o nome das provas disputadas (pelo atleta ou pela equipe). Estes documentos deverão ser numerados (pode ser a mão), de acordo a ordem preenchida no número do cadastro da competição efetuado no programa de inscrições.

CATEGORIA ESTADUAL E.A.D.

Fotocópia do RG – Documento de Identidade

Fotocópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física

Comprovante de endereço – Documento do ano de 2022 com o endereço cadastrado na ficha de inscrição.

Comprovante dos dados bancários (Banco do Brasil) - Cópia do contrato ou do cartão, especificando o tipo de conta (poupança ou corrente). Lembrando que o bolsista deve ser o titular da conta.

Declaração de matrícula – Atualizada, a partir do mês de abril/2022.

Atestado médico - Atestado médico com validade a partir do mês de abril/2022.

Caso o atleta seja incapaz ou menor de idade:

** Fotocópia do RG do responsável - Documento de Identidade do responsável pelo bolsista, o mesmo responsável registrado na ficha de inscrição.

** Fotocópia do CPF do responsável - Cadastro de Pessoa Física do responsável pelo bolsista, o mesmo responsável registrado na ficha de inscrição.

** Comprovante de residência do responsável - Documento do ano de 2022 com o endereço cadastrado na ficha de inscrição.

CATEGORIA NACIONAL

Fotocópia do RG – Documento de Identidade

Fotocópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física

Comprovante de endereço – Documento do ano de 2022 com o endereço cadastrado na ficha de inscrição.

Comprovante dos dados bancários (Banco do Brasil) - Cópia do contrato ou do cartão, especificando o tipo de conta (poupança ou corrente). Lembrando que o bolsista deve ser o titular da conta.

Atestado médico - Atestado médico com validade a partir do mês de abril/2022.

Caso o atleta seja incapaz ou menor de idade:

** Fotocópia do RG do responsável - Documento de Identidade do responsável pelo bolsista, o mesmo responsável registrado na ficha de inscrição.

** Fotocópia do CPF do responsável - Cadastro de Pessoa Física do responsável pelo bolsista, o mesmo responsável registrado na ficha de inscrição.

** Comprovante de residência do responsável - Documento do ano de 2022 com o endereço cadastrado na ficha de inscrição.

CATEGORIA TÉCNICO E.A.D.

Fotocópia do RG – Documento de Identidade

Fotocópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física

Comprovante de endereço – Documento do ano de 2022 com o endereço cadastrado na ficha de inscrição.

Comprovante dos dados bancários (Banco do Brasil) - Cópia do contrato ou do cartão, especificando o tipo de conta (poupança ou corrente). Lembrando que o bolsista deve ser o titular da conta.

Registro no CREF-9