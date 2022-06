Governo promove pedal solidário para arrecadação de roupas e cobertores

As superintendências gerais do Esporte e de Ação Solidária, do Governo do Estado, fecharam uma parceria para incrementar a arrecadação de roupas e cobertores para a campanha Aquece Paraná. As duas pastas estão convocando os ciclistas paranaenses para um pedal solidário, no dia 26 de junho, para buscar doações nos comércios e na comunidade, que serão entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade social do Paraná.

Batizada de Pedala Aquece Paraná, a iniciativa repete uma ação que aconteceu no ano passado para arrecadar alimentos para a população vulnerável. Em 2021, o Pedala Paraná foi realizado em 90 municípios e arrecadou 46 toneladas de alimentos.

O foco agora, destaca a primeira-dama Luciana Saito Massa, é contribuir com as pessoas que sofrem com as baixas temperaturas nos dias frios. “Esta edição está ainda mais especial e repleta de solidariedade, porque vai contribuir com a Campanha Aquece Paraná”, diz.

As superintendências estão entrando em contato com as secretarias municipais de Esporte para fazer a mobilização para a campanha. A ideia é que os grupos de ciclistas que pretendem participar da arrecadação entrem em contato com as próprias prefeituras.

“Será um momento para praticar esporte, curtir a natureza a ajudar quem mais precisa. A ação acontece em todo o Paraná. O local de encontro e os pontos de arrecadação para a campanha serão definidos pelos próprios municípios”, explica o superintendente do Esporte, Hélio Wirbiski.

“É uma ação muito interessante que une o cuidado com a saúde à solidariedade, dois importantes pilares na vida das pessoas. É o momento de chamar os amigos e a família para participarem desse evento, que além do lazer também vai contribuir para aquecer o inverno dos paranaenses que tanto precisam”, salienta a superintendente de Ação Solidária, Cristina Ricordi.

AQUECE PARANÁ– A doação de cobertores é o foco desta edição do Aquece Paraná, mas também serão aceitas roupas de inverno novas ou em bom estado. A campanha segue até o final de junho e a população pode também levar suas doações aos quartéis do Corpo de Bombeiros, unidades da Polícia Civil e escritórios regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho ou, ainda, utilizar o aplicativo Paraná Solidário, que conecta o doador com instituições sociais paranaenses.

Os municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do chamado “Corredor do Frio”, que engloba o Sudoeste, o Centro-Sul, a Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, terão prioridade no recebimento das doações. Para conferir mais informações e os endereços dos pontos de coleta em cada município é só acessar o site da campanha .

A Superintendência de Ação Solidária também firmou uma parceria com o Hemepar , para que os doadores de sangue possam também doar os itens da campanha no momento da coleta de sangue.

PEDALA PARANÁ– Além da campanha Aquece Paraná, a ação também fortalece o programa Pedala Paraná, que está implantando ciclorrotas ao redor do Estado para incentivar a prática de esporte, o turismo e a geração de renda. Até agora, foram instaladas 30 rotas no Estado, que totalizam um trecho de 1,5 mil quilômetros, todos eles em estradas rurais. A meta é chegar a 3 mil quilômetros até o final do ano.

Em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio) e com o Sebrae-PR, a Paraná Esporte oferece capacitações a empreendedores dos locais próximos às ciclorrotas, com o objetivo de fortalecer a economia local.

Através do programa, também está sendo feito, juntamente com os municípios, um “Censo de Bicicletas” no Paraná, para levantar o número de pessoas que utilizam bicicletas como meio de transporte e de lazer em todo o Estado. “Com o levantamento em mãos, será possível propor políticas públicas para a melhoria da infraestrutura e incentivar o modal ciclístico no Paraná”, destaca o coordenador-geral do Pedala Paraná, Rogério Bufrem Riva.