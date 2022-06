Participação de atletas no Paraná Bom de Bola aumenta 53% em 2022

A participação de atletas na competição Paraná Bom de Bola, que teve sua primeira edição em 2021, cresceu 53% na segunda edição, iniciada em maio este ano. Foram 6.534 atletas competidores no ano de lançamento e cerca de 10 mil em 2022.

A competição organizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência do Esporte, engloba disputas entre seleções municipais em diferentes faixas etárias, em única modalidade, em suas diversas categorias, além de desenvolver o futebol feminino.

Para o diretor de Esportes da Superintendência Geral do Esporte, Cristiano D'el Rei, o resultado já foi considerado muito bom na edição passada, por ser o ano de lançamento e em meio à pandemia. “A competição só teve a fase regional por conta da impossibilidade de utilizar os alojamentos e refeitórios com um volume grande de pessoas e, mesmo assim, a participação foi bastante significativa”, disse.

Neste ano, mesmo com a previsão de mais equipes com o abrandamento da Covid-19, os números superaram as expectativas. “São cerca de 10 mil atletas nas disputas, uma forma de fomentar significativamente a atividade esportiva, incentivar a modalidade e desenvolver a categoria feminina”, completou.

BALANÇO– Na 1ª edição, o Paraná Bom de Bola contou com 300 equipes, sendo 24 no feminino e 116 no masculino sub-16, 116 equipes no sub-21 e 44 no master 50+, somando 6.534 atletas de 127 cidades.

Guaratuba, Carambeí, Cornélio Procópio, Florestópolis, Marialva, Umuarama, Goioerê, Planalto, Coronel Vivida, Guarapuava, Marechal Cândido Rondon e Jardim Alegre foram as 12 cidades-sede. O evento esportivo seguiu os protocolos sanitários, com diretrizes respeitadas por todos os envolvidos nas competições: staff, atletas, dirigentes, arbitragem e toda a comunidade esportiva do Estado.

A 2º edição, iniciada em maio deste ano, ocorre também em 12 cidades-sede: Campo Largo, Tibagi, Ribeirão do Pinhal, Cambira, Sarandi, Iporã, Boa Esperança, Corbélia, Verê, Quedas do Iguaçu, Missal e Marilândia do Sul, com participação de 167 municípios. São mais de 10 mil atletas das categorias sub-16 (feminino e masculino), sub-21 (masculino) e master (masculino). Ao todo, serão 357 equipes competindo – 327 masculinas e 30 femininas.

A fase regional, que terminou no dia 5 de junho, foi dividida em quatro fins de semana. Os resultados podem ser conferidos AQUI .

Os campeões da fase regional vão disputar a fase macrorregional, entre os dias 29, 30 e 31 de julho, em São Mateus do Sul, Arapongas, Moreira Sales e Palotina. A fase final acontecerá entre os dias 10 e 15 de novembro no município de Goioerê.

Cristiano alerta que os cuidados contra a Covid-19 continuam sendo tomados em todas as etapas do Paraná Bom de Bola. “Seguimos com a proposta de avançar para as macrorregionais esse ano, onde os atletas ficarão hospedados nos alojamentos, mas ainda com todo cuidado e seguindo os protocolos, que exigem o uso de máscaras e álcool em gel”, explica o diretor de Esportes.

O coordenador dos Jogos de Rendimento do Paraná, Emerson Venturini “Milico” está com uma expectativa muito positiva para os próximos anos. “Esse ano tivemos um acréscimo de 30% no número de municípios inscritos em relação ao ano de 2021. É um indicador de que a competição recém-criada já é um sucesso”, afirma.