Prefeitura de Pinhalão promove curso de Hambúrguer Artesanal para população

A prefeitura municipal de Pinhalão juntamente com SENAC promove para o município um curso de Hambúrguer Gourmet.

O curso será ofertado pelo SENAC e organizado pela gestora de Assistência Social, Maria Rita e a psicóloga do CRAS, Jamile Joaquim Santos Alves.

O objetivo geral do curso é capacitar a população assistida pelo CRAS, buscando desenvolver as potencialidades, o protagonismo e a autonomia dos participantes. "Nosso objetivo é desenvolver as potencialidades da população para que cada um tenha autonomia sobre sua própria vida e fortalecer seus vínculos familiares”, comenta a organizadora, Jamile.

No curso os alunos irão aprender técnicas de preparo tradicionais de hambúrguer, bem como as inovações, novas técnicas, preparo de diversos de carnes como suínas, picanha, siri, salmão, cordeiro, vegetariano, entre outros. Além de aprenderem um pouco mais sobre a história do hambúrguer, higiene correta, manipulação de alimentos, ingredientes, utensílios e equipamentos utilizados no preparo específico.

O prefeito, Dioniso Arrais de Alencar, pontua sobre a importância de disponibilizar capacitação aos cidadãos pinhalense. “Além de garantir a melhora de habilidades previamente adquiridas, essa capacitação também irá proporcionar novos conhecimentos que serão importantes para a atuação profissional da população”, disse Dionísio.

O curso acontecerá entre os dias 13 a 15 de junho, sendo no período da manhã e da tarde, no Clube AERP. A inscrição deve ser realizada no CRAS até dia 13 de junho, às 10h00. Ao todo serão ofertadas 14 vagas.