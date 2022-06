Bolsista do Geração Olímpica e Paralímpica é bronze na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

A final da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que aconteceu em Pesaro neste domingo (05), na Itália, teve um feito histórico para o Brasil. O país conquistou o bronze na prova de três fitas e duas bolas, com 28.650 pontos, ficando apenas atrás da Itália, que foi bronze em Tóquio, e da Bulgária, atual campeã olímpica.

A ginasta Nicole Pircio é bolsista que foi contemplada na 11º edição do programa Geração Olímpica e Paralímpica na categoria nacional. Ela compõe a equipe junto com as ginastas Bárbara Galvão, Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki e a reserva Beatriz Linhares. Além da Nicole, a paranaense Giovanna Oliveira Silva também integra a equipe que garantiu o bronze. Elas conquistaram a segunda medalha na história do país nessa competição - a primeira havia sido em 2013.

Nicole diz que está com o coração transbordando de felicidade e gratidão. “Muito trabalho, dedicação e superação. As nossas técnicas vêm construindo esse trabalho incrível. É uma honra fazer parte desse time”, diz a paranaense.

A série mista do Brasil foi ao som de “As Luzes da Ribalta”, trilha do filme de Charles Chaplin, em uma versão de rock. Os 28.650 pontos foram 3.3 de dificuldade, 8.05 de mérito artístico e 7.30 para a execução que garantiram o bronze.

SOBRE O PROGRAMA - Em 2021 o Geração Olímpica e Paralímpica celebrou sua 10ª edição, sendo o maior programa de bolsa-atleta entre todos os estados do país - conforme pesquisa da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e divulgada na Revista Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte. O programa investe anualmente mais de R$ 4,75 milhões, com o patrocínio exclusivo da Copel, em cerca de 1.250 bolsas para atletas e técnicos vinculados a instituições paranaenses (federações e escolas), atendendo desde jovens promessas a estrelas de renome internacional.

