Com participação de 10 mil atletas, 12 municípios recebem as finais regionais do Paraná Bom de Bola

As finais da fase regional do Paraná Bom de Bola acontecem a partir desta sexta-feira (03) e vão até o domingo (05). Com a participação de 10 mil atletas e dirigentes dos 167 municípios, esta rodada ocorrerá simultaneamente nas regionais de Campo Largo, Tibagi, Ribeirão do Pinhal, Cambira, Sarandi, Iporã, Boa Esperança, Corbélia, Verê, Quedas do Iguaçu, Missal e Marilândia do Sul.

Em 2022 os jogos voltaram com o mesmo modelo de 2020, dividindo as fases regionais em quatro fins de semana, tendo suas finais nos dias 04 e 05 de junho.

“Este ano os Jogos continuam sendo um sucesso, tivemos novamente uma grande adesão da população. Passando da fase regional, os classificados irão participar da Macrorregional, e após estas disputas eles disputarão as finais para conhecermos os campeões do Paraná Bom de Bola de 2022”, explica o coordenador dos Jogos de Rendimento do Paraná, Emerson Venturini.

A próxima fase será a Macrorregional, que está marcada para acontecer nas cidades de São Mateus do Sul, Arapongas, Moreira Sales e Palotina.

PARANÁ BOM DE BOLA – O Paraná Bom de Bola é uma competição de futebol de campo organizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência do Esporte, com o apoio e parceria dos municípios, e engloba disputas entre seleções municipais em diferentes faixas etárias, e acontece em três fases: regionais, macrorregionais e finais.

