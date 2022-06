Governador participa de sabatina e fala sobre crescimento do estado nos últimos anos

Nesta quarta-feira (02), o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. participou de uma sabatina promovida pela Folha de São Paulo e o UOL. O programa é uma serie especial que faz parte do aquecimento para as eleições de 2022.

Durante a entrevista, o governador falou sobre os resultados do crescimento do Paraná nos últimos anos, tornando o estado um destaque no cenário nacional e internacional. Ratinho Jr. exaltou, entre outros aspectos, a geração de empregos que ultrapassou os 170 mil postos no ano passado, além dos quase 60 mil empregos gerados no primeiro trimestre deste ano.

Entre os pontos destacados pelo governador estão os programas do governo do estado para incentivar a geração de emprego e renda para os paranaenses. “Aqui no Paraná, trocamos impostos por empregos. Fomos o estado que mais gerou empregos no sul do país. O Paraná vive hoje um ‘bom problema’, nós temos mais vagas de empregos do que mão de obra. Nesse ritmo, vamos chegar dentro de 60 dias no chamado pleno emprego”, projetou o governador.

Outro ponto de orgulho para o governador é na área da educação onde Ratinho Jr. fez questão de destacar os resultados do Paraná na avaliação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) onde o Paraná saltou da 7ª para a 3ª posição no ranking nacional de educação.

Entre os principais destaques da área, o governador pontuou a redução nos índices de evasão escolar e a implementação do novo programa do governo do estado “Mais merenda”, o qual passa a oferecer três refeições por dia as crianças. “É o maior projeto de merenda escolar do Brasil. É um projeto de segurança alimentar, já que uma criança que chega com fome na escola não aprende”.

Se tratando de educação, Ratinho Jr. também exaltou os trabalhos do governo estadual em busca de reconhecimento e valorização dos professores que contaram com readequação salarial. “Um professor que ganhava R$ 2.800 no início de carreira, hoje passa a ganhar R$ 5.500, aumento de 41% na carreira desse professor”, disse o governador em comparação com o piso de gestões passadas.

Tendo como um dos pilares de sua gestão transformar o Paraná na principal referência logística da América do Sul, o governador também falou sobre os investimentos na área de infraestrutura que tem sido os maiores da história do estado em sua gestão.

Ratinho também falou sobre sua relação com o presidente Jair Bolsonaro e demonstrou gratidão pela atenção que o governo federal tem dado ao Paraná. “O Paraná, nas últimas décadas, por briga política, perdeu quatro vezes mais investimentos do que o Rio Grande do Sul. Eu trabalho em prol do meu estado e tenho gratidão em quem ajuda o Paraná. Temos hoje o maior investimento em infraestrutura do Brasil, algo construído logo que assumiu o governo. Estamos transformando o Paraná em uma central logística para a América do Sul”, pontuou.

Para o futuro, Ratinho espera que as ações que foram iniciadas nos últimos anos continuem tendo sequência para que o estado possa evoluir cada vez mais. “Tivemos crescimento industrial de 9% em 2021. Conquistamos mais de R$ 120 bilhões de novos investimentos privados no Paraná, mas com uma preocupação e um compromisso com a sustentabilidade. Transformamos o Paraná, segundo o Ranking de Competitividade, no Estado mais sustentável do Brasil, e a OCDE coloca o Paraná como referência mundial em sustentabilidade. Estamos conseguindo implantar um sistema de geração de emprego, olhando para a sustentabilidade e facilitando a vida de quem quer empreender”, afirmou.