Pinhalão concluí reforma do Ginásio de Esporte e sedia jogo da Liga Norte Paranaense de Voleibol

O secretário de Esportes comenta sobre a importância de realizar projetos como este no município. “Movimentar o esporte em nossa cidade após uma longa data sem qualquer categoria de competição devido à pandemia é muito importante para nossa comunidade. Por isso, estamos trabalhando para que o esporte volte a todo vapor. Nosso próximo projeto é a 1° Copa Municipal de Futsal, com início em junho, que prevê movimentar toda a cidade e esportistas locais e regionais”, finaliza.

O prefeito Dionisio Arrais de Alencar esteve presente na competição e realizou a entrega da premiação para a equipe de Ibaiti, campeã dos jogos. Em segundo lugar se consagrou a equipe de Siqueira Campos e em terceiro, Wenceslau Braz. “É um prazer estar presente nos jogos da Liga Norte Paranaense de Voleibol, incentivar a prática de esportes é um dos objetivos da nossa gestão. Nós da prefeitura ficamos muito felizes em poder realizar esses projetos no nosso município. Estamos trabalhando cada vez mais para disponibilizar conforto e segurança para nossos esportistas. Parabéns a todos os participantes”, disse Dionísio.

No último domingo (29), foi realizado a primeira competição da Liga Norte Paranaense de Voleibol, após a reforma, com a participação de várias cidades da região como Ibaiti, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Sengés, UniSiq e Santo Antônio da Platina.

Durante a obra foram instaladas novas redes de proteção. Além disso, a quadra poliesportiva foi novamente pintada, para facilitar a prática de esportes coletivos. “Foram duas semanas de trabalho para entregar a população de Pinhalão uma melhor estrutura para a prática esportiva, já que a prioridade é cuidar do patrimônio público e também incentivar jovens, adolescentes e adultos a praticar atividades físicas no dia a dia, melhorando assim todos aspectos físicos e mentais”, disse o secretário de Esportes, Franklyn Thainãn.

A secretaria de Esportes e Cultura de Pinhalão com apoio da prefeitura municipal realizou a manutenção do Ginásio de Esportes Nain Nicolau.

