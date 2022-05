Governo divulga contemplados no programa Geração Olímpica e Paralímpica 2022

O Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, divulgou nesta segunda-feira (30) a primeira lista com 1.120 atletas e técnicos contemplados no programa Geração Olímpica e Paralímpica em 2022 . Em sua 11ª edição, o programa é um agente motivador para o esporte e contribui para o desenvolvimento de futuros talentos do Paraná. Anualmente são investidos mais de R$ 4,75 milhões, com o patrocínio exclusivo da Copel. Nos próximos meses outra lista será divulgada com as vagas remanescentes.

O superintendente-geral do Esporte, Helio Wirbiski, destaca o investimento na carreira dos atletas, que recebem auxílio financeiro. “Este é o maior programa em nível estadual do país. Mais de mil atletas e técnicos são incentivados pelo Estado, todos os anos. Cumprimos com sucesso o objetivo de impulsionar a carreira, desde a categoria formador escolar até os grandes atletas referências para o mundo. E o fruto disso são grandes resultados em competições nacionais e internacionais”, afirma Wirbiski.

A coordenadora do programa, Denise Golfieri, enfatiza que o programa Geração Olímpica e Paralímpica se tornou uma grande vitrine do esporte dentro e fora do Paraná, e que nos últimos 10 anos mais de 10 mil atletas e técnicos tiveram a oportunidade de receber a bolsa financeira. Na Paralimpíada de Tóquio, os atletas apoiados pelo programa trouxeram 10 medalhas.

Em 2021 o Geração Olímpica e Paralímpica celebrou sua 10ª edição, sendo o maior programa de bolsa-atleta entre todos os estados do País – conforme pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e divulgada na Revista Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte. O programa atende desde jovens promessas até atletas de renome internacional, vinculados a instituições paranaenses (federações e escolas).

"A cada edição vemos crescer o interesse de atletas e técnicos em fazer parte deste programa. É gratificante perceber a evolução dos atletas que iniciaram nas categorias de base do programa e hoje ocupam lugar nas categorias de alto rendimento”, afirma Denise. "Hoje, com a divulgação da lista de contemplados, iniciamos um novo ciclo, e temos certeza que os resultados alcançados só confirmarão a excelência do trabalho realizado no esporte paranaense”, destaca Denise.



Confira informações e orientações no site da Paraná Esporte .