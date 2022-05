Ratinho Jr. se aproxima de Bolsonaro e movimenta prévias das eleições 2022

Em ano eleitoral, qualquer movimentação política acaba voltando os holofotes para possíveis alianças para reforçar os candidatos na disputa do pleito de novembro. Exemplo disso foi o encontro do governador Carlos Massa Ratinho Jr. com o presidente da República Jair Bolsonaro em Curitiba no último sábado (21).

O chefe do Executivo Paranaense e o presidente estiveram lado a lado participando da “Marcha Para Jesus”. Mantendo-se, de certa forma, neutro no que diz respeito a apoio no cenário nacional nos últimos meses, Ratinho Jr. acabou finalmente dando sinais de simpatia com o atual presidente o que é tido como uma possível parceria para as eleições majoritárias deste ano.

Durante o evento, o governador paranaense discursou e destacou o apreço que tem pelo atual presidente. “Eu tenho uma gratidão muito grande pelo presidente Bolsonaro porque o governo federal tem sido muito importante para o Paraná nestes últimos três anos. É natural que essa gratidão venha a se transformar em uma parceria política”, disse Ratinho Jr.

Apesar de começar a falar publicamente sobre a via que deve apoiar, o governador ressaltou que tudo depende do aval de seu partido, o PSD, o que não deve ser um grande problema já que sigla não deve ter candidato próprio a presidência no pleito deste ano. “Eu tenho meu partido Político e tenho que respeitar esse momento de decisões das convenções, mas o PSD vem caminhando para a neutralidade e, com isso, fico liberado para tomar minha decisão e caminhar junto com a minha escolha”, pontuou.