Obras interditam trevo de acesso ao Bairro Alvorada em Tomazina por 15 dias

O prefeito Flávio Zanrosso utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para informar a população sobre mais uma obra que será realizada no município e deve interditar uma via pelos próximos dias.

De acordo com Zanrosso, a prefeitura irá realizar obras de alargamento da via que dá acesso ao bairro Alvorada. As obras estão programadas para começar nesta terça-feira (24) e a previsão é de que o local fique interditado por 15 dias. Neste período, o trânsito no local será feito através de um desvio.

O prefeito ainda disse contar com a compreensão dos moradores do bairro. “Estamos realizando mais uma obra para benefício da nossa população e, com isso, alguns transtornos serão inevitáveis, mas os benefícios para infraestrutura da região ficarão para sempre. Contamos com a colaboração de todos para que possamos corrigir mais um erro da falta de um planejamento urbano adequado das gestões passadas. Enquanto isso, os moradores do bairro contarão com um desvio provisório”, disse Zanrosso.