Governo oferta pós-graduação em gestão pública do esporte pela UEPG

A Superintendência Geral do Esporte do Paraná abre as inscrições para a 2ª edição do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública do Esporte, a ser ministrado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O curso é realizado em parceria com a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fundo Paraná e Paraná Esporte. As inscrições ficam abertas até o dia 03 de junho.

Confira o Edital .

Serão 300 vagas destinadas a servidores públicos municipais e estaduais de instituições sediadas no Paraná, portadores de diploma de graduação de curso superior nas diversas áreas do conhecimento. O curso será a distância, gratuito, com duração de 12 meses e carga horária de 405 horas divididas em dois módulos (básico e específico). Ocorrerá no período de 1º de agosto de 2022 a 02 de julho de 2023.

O superintendente-geral do Esporte, Helio Wirbiski, comenta que a iniciativa é importante para formar gestores públicos mais preparados e capacitados e promover o fortalecimento do esporte como um todo. “Capacitar é essencial para o esporte que queremos e para o futuro do Paraná”, afirma Wirbiski.

Para o superintende-geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, a pós-graduação é uma excelente oportunidade aos gestores do esporte que tem o objetivo de profissionalizar suas ações. “Ela tem a função de realmente transformar a maneira de gerir o esporte no Paraná, podendo fazer com que tenhamos cada vez mais esse assunto sendo tratado com profissionalismo e competência”, disse Bona.

“Todos os gestores do esporte são muito comprometidos e dedicados, e a formação vem complementar esse compromisso com o conhecimento técnico. Por isso, é uma iniciativa da que tem o nosso apoio e conta com a parceria com a UEPG para oferecer o melhor aos gestores do esporte do Paraná”, destacou Bona.

NOVOS GESTORES –Segundo o coordenador do curso, Leandro Martinez Vargas, nos últimos anos houve uma grande mudança de servidores públicos dentro das instituições. Dos 399 municípios do Estado, 322 contam com novos gestores esportivos. “Essa segunda edição do curso vem em um momento importante, uma vez que aqueles servidores públicos que não fizeram a primeira edição terão agora a oportunidade", disse Vargas.

Ele lembra que podem fazer o curso tanto servidores concursados quanto os que atuam em cargo de comissão. “Esperamos que ao final os alunos estejam qualificados nas diversas áreas da gestão do esporte, seja no planejamento, nas finanças, no marketing ou em projetos. A nova edição vem para atender esse público, tornando os gestores aptos a trabalhar com o esporte de maneira mais eficaz, moderna e sustentável.”

Confira os módulos da pós-graduação

1º SEMESTRE - MÓDULO BÁSICO

1 - Módulo Introdutório - 30h

2 - Introdução à Educação a Distância - 45h

3 - O Público e o Privado na Gestão Pública - 30h

4 - Políticas Públicas, Cidadania e Direitos Humanos - 30h

5 - Planejamento Estratégico Governamental - 30h

6 - Elaboração de Indicadores - 30h

7 - Princípios e Conceitos da Gestão Pública Esportiva - 30h

2º SEMESTRE - MÓDULO ESPECÍFICO

8 - Projetos incentivados e Gestão de recursos públicos financeiros - 30h

9 - Planejamento e Gestão de Programas e Projetos de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida - 30h

10 - Políticas Públicas para o Esporte e Lazer - 30h

11 - Marketing, Comunicação Estratégica e Mídia no Esporte - 30h

12 - Legislação Esportiva - 30h

13 - Gestão de Equipamentos e de Instalações Esportivas e de Lazer - 30h

Previsão é abrir curso de extensão para quem não tem diploma de ensino superior

O coordenador da Escola do Esporte, Antonio Carlos Dourado, lembra aos que não possuem diploma de graduação que em breve serão abertas vagas para um curso de extensão. “O curso de pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa é exclusivo para portadores de diploma de graduação, mas, para quem não tem graduação, logo após o encerramento dessa segunda turma abre-se um curso de extensão de 90 horas com as mesmas disciplinas”, disse ele.

O coordenador destaca o trabalho da Escola do Esporte em parceria com outras universidades do Estado com o objetivo de oportunizar cursos de aperfeiçoamento dentro da esfera do esporte. “Hoje a Escola de Esporte tem junto ao Instituto de Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná um diagnostico dos 399 municípios. Com a Universidade Estadual de Londrina existe um projeto de extensão, no qual a gente cria a oportunidade de cursos com diferentes professores de diferentes universidades brasileiras, ao longo de todo ano, buscando a construção e o fortalecimento do conhecimento dos nossos gestores públicos”, informa.

A Escola do Esporte é um programa que visa auxiliar na formação básica de profissionais e acadêmicos em diversos segmentos relacionados ao esporte e lazer; aperfeiçoar o conhecimento técnico e científico; servir de sustentação para programas e projetos a serem desenvolvidos pela Superintendência Geral do Esporte do Paraná; criar interesse pelo conhecimento continuado e permanente para o desenvolvimento do esporte; estimular o relacionamento e a colaboração mútua entre profissionais e entidades; e promover a área de atividades físicas em congressos, seminários e encontros.