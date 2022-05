Prefeito de Pinhalão passa por cirurgia após acidente de carro

Na manhã desta quarta-feira (18), o prefeito de Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar anunciou em suas redes sociais que será operado na data de hoje.

Dionísio ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na última quarta-feira (11) na BR-376.

O prefeito dirigia seu automóvel pela rodovia quando passou por uma mancha de óleo que estava na pista, o que fez com que o veículo deslizasse sobre a pista, colidindo com um gard rail.

Com o impacto, o prefeito acabou sofrendo duas fraturas em um dos braços, sendo socorrido por equipes do SAMU e encaminhado ao hospital Luiza Borba Carneiro, em Tibagi, para receber atendimento médico.

Devido à gravidade do ferimento Dionísio terá que passar por uma operação para restaurar as fraturas.

Em suas redes sociais, Arrais tranquiliza familiares e amigos. “Olá família e amigos, daqui a pouco serei operado de uma fratura no braço. Estou bem e peço a Deus que abençoe a equipe que irá realizar o procedimento e tenho Fé que tudo correra bem. Espero retornar ao trabalho e para casa com a família o quanto antes. Já sou grato pelo livramento do acidente. Até breve”, escreveu.