Homem embriagado é preso por ameaçar a esposa em Pinhalão

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (17) pela prática de violência doméstica. A ocorrência foi registrada no município de Pinhalão.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 21h30 a equipe recebeu um chamado onde a solicitante relatava que seu marido estava agressivo e lhe ameaçando. Diante do chamado, os policiais foram até a residência situada a Rua Catarina Miguel Jorge para averiguar a situação. No local, em contato com a vítima, essa passou a relatar que o marido chegou a residência do casal embriagado e possivelmente drogado e começou realizar ameaças contra a vítima.

Frente aos fatos, o homem foi preso encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Ibaiti para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.