Carro cai em ribanceira em rodovia entre Tomazina e Siqueira Campos

Duas pessoas ficaram feridas após se envolver em um acidente registrado na madrugada do último sábado na PR-272.

De acordo com informações do radilista Claret Coutinho, um automóvel VW/Gol transitava no trecho da rodovia que liga os municípios de Tomazina a Siqueira Campos acabou caindo em uma ribanceira após o condutor do veículo perder o controle da direção. Um homem de 36 anos e uma mulher de 20 foram socorridos e encaminhados ao hospital de Tomazina para receber atendimento médico.

Apesar do acidente ter acontecido por volta das 05h00, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual só foi comunicada sobre a situação por volta das 13h00.