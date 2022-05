Nereu Moura participa de evento do Colégio do Campo Castelo Branco em Vista Alegre

O deputado estadual Nereu Moura realizou uma visita ao município de Vista Alegre onde, na última sexta-feira (06), participou de um evento promovido pelo Colégio do Campo Castelo Branco.

O evento realizado no pavilhão da APDC reuniu mais de 600 pessoas que participaram de um bingo com show de prêmios. O deputado fez questão de estar presente no evento realizado pela escola que é uma das que recebe verbas e emendas parlamentares. “Em todos os anos de meus mandatos a principal bandeira é defender a educação”, disse Moura.

A diretora da escola, Elizangela, agradeceu a comunidade que participou do evento e disse que o dinheiro arrecadado será aplicado na reforma e troca de móveis da secretaria, sala dos professores e biblioteca. O mobiliário foi danificado em 2014 quando uma tempestade atingiu a escola e destelhou o prédio.

Durante o evento, o deputado ainda anunciou que deve visitar o município de Wenceslau Braz para apresentar novas propostas e acompanhar de perto as demandas do município.