Município de Pinhalão busca recursos para projetos de infraestrutura

O prefeito de Pinhalão, Dioníso Alencar de Arrais, esteve em Curitiba junto ao deputado estadual Alexandre Cury para conversar sobre investimentos que foram viabilizados junto ao Governo do Estado.

Cury usou suas redes sociais para ressaltar a parceria com o município. “Temos uma parceria produtiva que já rendeu muitos frutos a comunidade. Desde um trator para a agricultura, dois torradores de café, pavimentação de estrada rural, equipamentos urbanos, ambulância e até veículos para a saúde. Conte sempre comigo, prefeito Dionísio. Vamos em frente em prol das cidades do Paraná”, disse.

Na ocasião, Dionísio apresentou novos projetos que visam fortalecer a infraestrutura da cidade e melhorar ainda mais a qualidade de vida da população pinhaloense. “Foi prazer estar junto ao deputado Alexandre Curi, que está sempre pronto para apoiar as demandas do nosso município. Agradeço também o Governo do Estado e o governado Ratinho Júnior por todo auxilio. Nossa equipe está sempre buscando melhorias para nossa comunidade”, disse o prefeito.