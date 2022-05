Estado e Prefeitura assinam termo de cooperação para os 68º Jogos Escolares em Curitiba

O Governo do Estado, por meio da Paraná Esporte, e a Prefeitura de Curitiba assinaram nesta quarta-feira (11) um termo de cooperação para a realização dos 68º Jogos Escolares do Paraná na capital paranaense, que acontecem a partir desta quinta-feira (12) e vão até o dia 21 deste mês. A abertura oficial será nesta quinta-feira (12), às 15h, no ginásio da Praça Oswaldo Cruz, na Capital. Serão 100 escolas e 3.500 participantes nos nove dias de competição.

Assinaram o termo o diretor-presidente da Paraná Esporte, Walmir da Silva Matos; o secretário de Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, Carlos Eduardo Pijak; e o assessor do chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) em Curitiba, Joel Bandeira.

A coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Márcia Tomadon, explica que o termo de colaboração técnica, que acontece desde 2017, representa uma parceria muito forte, além de ser um grande facilitador para as duas entidades. “Curitiba fazia uma competição de Jogos Escolares e nós também. Chegamos à conclusão que juntando forças poderíamos fazer um evento em parceria”, disse.

Segundo ela, o Estado entra com recursos financeiros, pagamento de arbitragem, alimentação, premiação e materiais esportivos, e a Prefeitura participa com a logística, como locais de competição, pessoal para trabalhar e a mobilização durante todo na realização dos jogos.

“O Núcleo Regional de Educação entra com a divulgação e a participação das escolas para que a gente tenha um evento grande como o deste ano, com mais de 100 unidades inscritas”, disse.

JOGOS ESCOLARES– Os Jogos Escolares do Paraná são uma promoção do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte e da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com apoio dos Núcleos Regionais de Educação e das prefeituras.

