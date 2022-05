EXCLUSIVO: Prefeito de Pinhalão fica ferido em acidente na BR-376

O prefeito do município de Pinhalão, Dionísio Arrais Alencar, foi ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na manhã da quarta-feira (11) na BR-376.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da Folha, Dionísio dirigia seu automóvel pela rodovia BR-376 quando, na altura do km 451, o veículo teria passado por uma mancha de óleo que estava na pista fazendo com que o prefeito perdesse o controle da direção. Com isso, o carro acabou batendo contra um gard rail.

Com o impacto, o prefeito acabou sofrendo duas fraturas em um dos braços. Ele foi socorrido por equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital Luiza Borba Carneiro, em Tibagi, para receber atendimento médico. A equipe da Defesa Civil também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

O prefeito comentou sobre o acidente, tranquilizou a todos e agradeceu aos envolvidos no seu socorro. “Foi um grande susto, mas graças a Deus está tudo bem. Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado esse livramento. Deixo também meus agradecimentos ao pessoal do SAMU, da Defesa Civil e do hospital Luiza Borba Carneiro, em especial, o técnico de enfermagem Gustavo Henrique, a técnica Vitória e aos médicos Dr. Paulo e Dr. Walter Dias Bueno”, disse o prefeito.

Devido ao acidente, o prefeito Dionísio não poderá participar do encontro organizado pela Casa Civil do Governo do Paraná onde o governador Ratinho Jr realiza a entrega de títulos de regularização fundiária na tarde desta quinta-feira (12).