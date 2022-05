DER informa que PR-272 será interditada para caminhões a partir de segunda-feira

Segundo técnicos da TUCUMANN, as obras próximas à empresa PROTORK devem durar, pelo ou menos, mais dois meses e ac obra por completo tem a entrega prevista em outubro deste ano.

Os motoristas que vierem da região de Jaguariaíva com destino à Tomazina, devem acessar a PR-422, em Wenceslau Braz. De acordo com os órgãos, apenas automóveis poderão circular normalmente pela PR-272, e passar por dentro da cidade.

A partir do dia 16 de maio veículos pesados que desejam ir à Tomazina, vindos da região de Santo Antônio da Platina, terão que desviar pela PR-218 através de Joaquim Távora, via Guapirama, até a BR 153.

Bloqueio se dá devido ao andamento das obras de interseção entre a rodovia do município de Siqueira Campos, no bairro Saltinho.

