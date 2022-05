Prefeitura de Tomazina abre Processo Seletivo com nove vagas

A prefeitura municipal de Tomazina divulgou, nesta segunda-feira (09), um edital com a abertura de inscrições para o Processo Seletivo para contratação de profissionais a fim de preencher nove vagas em cinco áreas.

O edital específica que as vagas disponíveis são uma para engenheiro(a) civil, uma para fonoaudiólogo(a), uma para monitor(a), uma para operador de máquinas pesadas e cinco para operários.

Os interessados em participar do concurso devem preencher alguns requisitos básicos como ser alfabetizado, possuir escolaridade a nível fundamental, médio ou superior atendendo a exigência conforme o carga pretendido. Os salários variam de R$ 1,3 a R$ 6,9 mil com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições ocorrem entre os dias 16 e 18 de maio e devem ser realizadas de maneira presencial na sede da prefeitura, situada a Praça Ten. João Ribeiro, 199 - Tomazina, PR, 84935-000, no horário das 08h30 as 16h30 ou de forma digital através do site http://www.tomazina.pr.gov.br/. As inscrições são isentas de taxas.

A avaliação dos candidatos será feita por meio de aplicação de provo objetiva a qual tem previsão de ser realizada no dia 22 de maio das 14h00 as 16h00 na Escola Municipal Ademar Haruo Ishii.