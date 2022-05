Carro é flagrado duas vezes com “sonzeira no talo” e acaba apreendido em Tomazina

Um motorista abusou da sorte e teve o veículo e aparelho de som apreendidos em Tomazina. A situação foi registrada na noite do domingo (08).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando visualizaram um automóvel GM Celta transitando pela rua com o som demasiadamente alto. Com isso, os policiais tentaram realizar a abordagem do veículo, mas o condutor não chegou a ser abordado, mas foi multado.

Já por volta das 21h45 novamente os policiais visualizaram o veículo transitando pela Rua Avelino Antônio quando tentaram realizar a abordagem, mas o condutor resistiu em parar o veículo sendo necessário ser fechado pela viatura. Durante as buscas no interior do automóvel, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao consultar os dados do condutor, foi constatado que ele não possuí CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Frente aos fatos, o automóvel foi encaminhado ao pátio da PM para que fossem aplicadas as multas de infração de trânsito além da apreensão do aparelho de som. O motorista também teve de assinar o Termo Circunstanciado e foi liberado.