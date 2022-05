Polícia encontra grande plantação de maconha e dois são presos em Tomazina

Equipes da Polícia Militar realizaram uma apreensão considerável de maconha além de encontrar duas plantações da erva no município de Tomazina. A operação foi deflagrada na tarde desta segunda-feira (09) e duas pessoas foram presas.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, após receber denúncias anônimas de que criminosos estariam plantando maconha e em posse de armas no bairro Barro Preto, as equipes da PM realizaram uma operação no local.

Assim que chegaram a residência dos suspeitos, situada a Rua Antônio Marques da Silveira, um indivíduo pulou a janela e tentou fugir dos policiais, mas foi alcançado e detido pelos agentes. Com ele, os policiais encontraram uma quantia de maconha. Assim que voltaram a casa, foi realizada a revista em um automóvel GM/Onix onde a equipe encontrou uma quantidade considerável de maconha já embalada e pronta para o transporte, além de um revólver calibre 22 e rádios comunicadores. A proprietária do veículo foi indagada sobre a situação e contou aos policiais que havia emprestado o caro para o irmão, o qual não foi localizado. Com isso, ela e o primeiro suspeito foram presos.

Com auxílio de um drone que sobrevoou a mata, os policiais observaram duas clareiras a quais são plantações de maconha.

Frente aos fatos, os dois presos e os 20 kg de maconha foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil de Ibaiti para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Não foram divulgadas maiores informações sobre o que foi feito com a plantação de maconha.