Estado e Comitê Paralímpico Brasileiro lançam cursos de capacitação no paradesporto

A Superintendência-Geral do Esporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizaram nesta sexta-feira (6) o lançamento de três cursos para aqueles que têm interesse e/ou envolvimento no paradesporto. Serão ofertados cursos nas modalidades golf-7, bocha paralímpica e basquete em cadeira de rodas. O órgão está percorrendo os municípios do Interior com a intenção de que todos assinem o termo de adesão e participem dessa ação de capacitação de professores com cursos voltados ao esporte para pessoas com deficiência.

O coordenador de Paradesporto da Superintendência, Mário Sérgio, reforça a importância que estes cursos têm para o desenvolvimento das atividades perante a sociedade. “Sem dúvidas, este é um novo momento para o paradesporto do nosso Estado, após toda dificuldade que a pandemia da Covid-19 trouxe a todos. Estamos dando uma volta por cima. Estes cursos têm como princípio capacitar principalmente os professores para que eles possam trabalhar com o paradesporto de maneira abrangente”, destaca.

Um grande exemplo em que interessados e professores poderão atuar são os Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (PARAJAPS), a maior manifestação do paradesporto no Estado, que ocorre todos os anos. O pré-requisito para a realização é que os participantes tenham concluído o curso Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte.

Confira os detalhes de cada curso lançado:

Iniciação ao Golf -7

Curso online com carga horária de 8 horas. As aulas serão realizadas nos dias 20, 22, 27 e 29 de junho, das 20h às 22h.

Inscrições até 15 de junho de 2022.

Link para inscrição: www.educacaoparalimpica.org.br

Golf -7 é um esporte adaptado e genuinamente paranaense. Criado em meados de 2005, e lançado oficialmente no ano seguinte durante os Jogos Especiais de Curitiba, a modalidade consiste em uma adaptação do golfe para atender os alunos com necessidades educacionais especiais.

Esta modalidade se insere nas atividades desportivas, recreativas e lúdicas desenvolvidas na educação física escolar. Prioriza atenção, concentração, terminalidade de atividades, assimilação de perda e ganho, cavalheirismo, estimulação motora ampla e fina, noção espaço temporal, interação com grupo, dentre outros.

Arbitragem de Bocha Paralímpica

Curso online com carga horária de 12 horas. As aulas serão realizadas nos dias 21, 23, 28 e 30 de junho, das 18h30 às 21h30.

Inscrições até 11 de junho de 2022.

Link para inscrição: www.educacaoparalimpica.org.br

Bocha Paralímpica consiste em lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma branca (jack ou bolim). Os atletas ficam sentados em cadeiras de rodas e limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. É permitido usar as mãos, os pés e instrumentos de auxílio, e contar com ajudantes (calheiros), no caso dos atletas com maior comprometimento dos membros.

Arbitragem de Basquete em Cadeira de Rodas

Curso online com carga horária de 10 horas. As aulas serão realizadas do dia 23 a 27 de maio, das 19h30 às 21h30.

Inscrições até 18 de maio de 2022.

Link para inscrição: www.educacaoparalimpica.org.br

Basquete em Cadeira de Rodas é uma adaptação da modalidade convencional, mas seu objetivo é o mesmo: arremessar a bola na cesta. Os jogos são disputados por duas equipes com cinco jogadores cada. A partida é dividida em quatro quartos de 10 minutos cada. Sua principal diferença em relação ao basquete convencional é que os jogadores devem quicar, arremessar ou passar a bola a cada dois toques dados na cadeira de rodas.