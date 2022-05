Prefeito de Pinhalão participa do VIII Encontro Mulheres no Café

Nesta quarta-feira (04), aconteceu o VIII Encontro Mulheres no Café do Norte Pioneiro na cidade de Siqueira Campos.

O prefeito de Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar esteve presente na reunião para prestigiar o desenvolvimento do projeto, que é pioneiro de seu município.

Estiveram no evento também diversos gestores da região como o prefeito, anfitrião e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) Luiz Henrique Germano, a Associação das Mulheres do Café do Norte Pioneiro do Paraná (AMUCAFÉ), o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e representantes do governo do Estado.

A principal pauta do encontro foi o tema “A valorização do trabalho da mulher com a produção de cafés especiais e a certeza dos bons resultados”.

Durante a ocasião, o prefeito Dionísio foi convidado a discursar e comemorou o excelente trabalho realizado pela equipe do projeto. “Me orgulho do nosso município fazer parte de um projeto tão essencial quanto este. Temos produtoras que fazem parte da AMUCAFÉ e estamos sempre colaborando com o importante trabalho realizado. Como presidente da CIVARC, também prestamos apoio organizando sessões de uso do barracarão industrial e cedendo equipamentos para beneficiar os cafés do Norte Pioneiro”, disse Dionísio.

Em entrevista para a Folha Extra, o prefeito relatou que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná o Projeto de Lei n.º 433/2021, de autoria dos deputados estaduais Alexandre Curi e Professor Lemos, que visa a concessão do título de Capital do Café Especial para o município de Pinhalão. Contou também que o lX Encontro poderá ser realizado no município de Pinhalão em 2023.

Por fim, o prefeito aproveita para agradecer o apoio do governador Ratinho Jr. e todo secretariado pelo apoio que vem sendo dado as Mulheres do Café, e também pelo novo trator e dois torradores de café disponibilizados recentemente ao município pelo Governo do Estado.

O produto confeccionado pelas mulheres do AMUCAFÉ possui reconhecimento internacional e já foi premiado diversas vezes como sendo um dos cafés mais saborosos do Brasil.