Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - O plantio da soja para a safra 2026/2027 alcançou 70% da área estimada no Núcleo Regional de Jacarezinho, que abrange municípios do Norte Pioneiro do Paraná. Os dados são do Departamento de Economia Rural (Deral), vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), em levantamento regional realizado em novembro.

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De acordo com o levantamento, a área destinada à cultura da soja é estimada em 175,2 mil hectares. Desse total, aproximadamente 122,6 mil hectares já haviam sido semeados, enquanto cerca de 52,5 mil hectares ainda aguardavam o plantio.

Entre as lavouras já implantadas, 80% apresentam boas condições de desenvolvimento e 20% estão classificadas em condição média. O cenário é acompanhado pelos técnicos do setor agrícola, principalmente em razão das dificuldades provocadas pelo excesso de chuvas em diferentes momentos do calendário de plantio.

No Paraná, as condições climáticas interferiram no andamento dos trabalhos em algumas regiões. Segundo o Deral, o tempo mais firme registrado entre os dias 10 e 16 de novembro permitiu acelerar o plantio da soja. Entretanto, áreas com excesso de umidade no solo continuaram dificultando a entrada de máquinas nas propriedades rurais.

O departamento também registrou situações de replantio em áreas que apresentaram falhas de germinação, enxurradas e ocorrência de granizo. Em algumas lavouras, o desenvolvimento das plantas ficou abaixo do esperado, com comprometimento de parte do potencial produtivo.

Outras culturas de verão também apresentam avanço no Norte Pioneiro. O milho da primeira safra tem área estimada em 22 mil hectares, dos quais aproximadamente 21,56 mil hectares já haviam sido plantados, o equivalente a 98% do total previsto.

Já o feijão apresenta 100% do plantio concluído, considerando a área estimada de 5,5 mil hectares no Núcleo Regional de Jacarezinho.

Os números integram o acompanhamento do Deral sobre a evolução da safra agrícola paranaense 2026/2027, que monitora o avanço do plantio, as condições das lavouras e os impactos das condições climáticas sobre a produção.