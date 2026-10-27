Boletim do Agro aponta aumento na exportação de soja e café mais barato nas prateleiras

Redação - Marcelo Aguiar

AGRONEGÓCIO - As exportações do complexo soja do Paraná cresceram em volume e receita entre janeiro e setembro de 2026, enquanto os preços do café apresentaram recuo para produtores e consumidores. Os dados constam no Boletim Conjuntural divulgado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), na última quinta-feira (22).

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Nos nove primeiros meses do ano, o Paraná exportou 12,79 milhões de toneladas do complexo soja, formado por grãos, farelo e óleo. O volume representa aumento de 3% em comparação com o mesmo período de 2025. A receita chegou a US$ 5,76 bilhões, crescimento de 13%.

A soja em grão respondeu por 71% das exportações, seguida pelo farelo, com 24%, e pelo óleo, com 5%. A China permaneceu como principal destino, concentrando 58% das compras, enquanto o Irã ocupou a segunda posição, com pouco mais de 8%.

No Brasil, as exportações do complexo soja totalizaram 121,58 milhões de toneladas no período, alta de 8%. A receita nacional alcançou US$ 52,17 bilhões, avanço de 17% na comparação anual.

O boletim também aponta desaceleração no plantio da soja da safra de verão no Paraná, atribuída ao excesso de chuvas registrado na semana anterior. Até o levantamento, 47% da área prevista havia sido plantada, percentual inferior à média de mais de 55% observada nas três últimas safras.

No mercado do café, a saca de produto beneficiado foi comercializada a R$ 1.380,51 na última semana analisada, valor 10% abaixo dos R$ 1.533,37 registrados em setembro. Segundo o Deral, apesar da queda, a cotação permanece positiva para os produtores diante do elevado volume da produção nacional.

No varejo paranaense, o pacote de café de 500 gramas teve preço médio de R$ 23,90, ligeiramente inferior ao de setembro e 19% abaixo dos R$ 29,42 registrados em outubro de 2025. De acordo com Hugo Wickler Godinho, coordenador da Divisão de Conjuntura do Deral, a redução dos preços contribui para que a indústria forme estoques com custos menores e ofereça produtos mais acessíveis aos consumidores.

Na avaliação do departamento, as condições climáticas associadas ao El Niño têm favorecido a próxima safra de café no Paraná, com chuvas regulares que auxiliam o pegamento dos frutos.

O levantamento também apresenta dados da horticultura no Sudoeste do Estado. Em 2025, a região produziu 189,8 mil toneladas de olerícolas em 6,1 mil hectares, com Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 309,6 milhões. Na fruticultura, foram registradas 50,2 mil toneladas em 2,5 mil hectares, com VBP de R$ 163,2 milhões. Enquanto a olericultura recupera indicadores após uma leve queda, a área destinada aos pomares continua diminuindo.

Na pecuária, as exportações brasileiras de carne bovina in natura somaram 2,37 milhões de toneladas de janeiro a setembro, queda de 1,3% em relação ao mesmo período de 2025. Nos primeiros sete dias úteis de outubro, foram embarcadas 61,3 mil toneladas, com redução de quase 40% na média diária em comparação com outubro do ano anterior.

Na avicultura, o preço médio do frango vivo pago ao produtor paranaense ficou em R$ 4,75 por quilo em setembro, alta mensal de 0,4% e queda anual de 4,4%. No mesmo período, a saca de milho de 60 quilos chegou a R$ 66,43, enquanto a tonelada de farelo de soja alcançou R$ 2.171,40, aumento de 10% sobre agosto.

Nas exportações de carne de peru, o Brasil embarcou 45.816 toneladas entre janeiro e agosto, com receita de US$ 188,705 milhões. O Paraná, terceiro maior exportador nacional, respondeu por 9.314 toneladas e US$ 44,341 milhões em faturamento.