A força que vem do interior: região tem queijarias entre as melhores do país

A Queijaria Vovó Zaine, de Tomazina, conquistou medalhas de prata e bronze em duas edições do Prêmio Queijos do Paraná. Foto: Redes Sociais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O sabor dos queijos produzidos no interior do Paraná está conquistando reconhecimento muito além das propriedades rurais onde tudo começa. Entre pequenas agroindústrias, receitas familiares e técnicas aperfeiçoadas ao longo dos anos, produtores do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais vêm transformando o leite em produtos premiados, capazes de competir com queijos de diferentes regiões do Brasil.

As conquistas têm endereço. Em Tomazina, uma família que iniciou sua queijaria em 2020 já acumula medalhas estaduais. Em Arapoti, a Queijaria Cornélia conquistou ouro no Prêmio Queijo Brasil 2026. Em Santana do Itararé, o Sítio Aliança também aparece entre os vencedores da competição. Santo Antônio da Platina integra a relação de municípios com participantes premiados, conforme levantamento divulgado pelo Governo do Paraná.

Mais do que troféus, os resultados representam geração de renda, valorização da agricultura familiar e novas perspectivas para quem decidiu investir na produção de alimentos de qualidade.

Na zona rural de Tomazina, Paulo Henrique da Silva e Camila de Fátima Gonçalves da Silva encontraram na produção de queijos uma oportunidade de transformar a realidade familiar. Em 2020, o casal fundou a Queijaria Vovó Zaine, empreendimento que começou a ganhar estrutura com o acompanhamento do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

A assistência técnica envolveu diferentes etapas da atividade, desde o manejo do rebanho e a alimentação dos animais até os cuidados com a qualidade do leite, a adequação das instalações e a regularização sanitária.

O trabalho trouxe resultados. A queijaria conquistou medalhas de prata e bronze em duas edições do Prêmio Queijos do Paraná, consolidando o reconhecimento de uma produção desenvolvida no interior do Norte Pioneiro. Hoje, a família vive exclusivamente da comercialização dos queijos e recebe visitantes interessados em conhecer os produtos e a propriedade.

Para o extensionista do IDR-Paraná Alfredo Braz da Costa Alemão, a trajetória demonstra como a orientação técnica pode abrir caminhos para pequenos produtores. “A Vovó Zaine é um exemplo de como o trabalho de uma família no campo pode ganhar novos caminhos quando ela tem acesso à orientação técnica”, destaca.

Nos Campos Gerais, Arapoti também figura entre os municípios que alcançaram reconhecimento nacional. A Queijaria Cornélia aparece na lista oficial da nona edição do Prêmio Queijo Brasil, realizada em 2026, com medalha de ouro pelo queijo Cornélia com Fenogrego.

Outra conquista vem de Santana do Itararé, município do Norte Pioneiro que aparece na relação de premiados por meio do Sítio Aliança. O estabelecimento, associado aos produtores Leomar e Mariza Martins, teve dois produtos reconhecidos com medalhas de ouro na edição de 2026: os queijos Maná Concafé e Maná Frescal.

As premiações representam mais um exemplo da presença regional em competições nacionais e mostram que empreendimentos rurais de diferentes portes encontram oportunidades de reconhecimento por meio da qualidade dos produtos.

Santo Antônio da Platina também está entre os municípios paranaenses citados pelo Governo do Estado como participantes premiados no Prêmio Queijo Brasil de 2026. O levantamento, porém, não identifica nominalmente os produtores locais nem detalha suas medalhas.

As conquistas regionais acompanham um movimento mais amplo de valorização dos queijos paranaenses.

Na edição de 2026 do Prêmio Queijo Brasil, o Paraná conquistou 272 medalhas, considerando diferentes categorias de queijos e derivados lácteos. Ao longo de seis edições da competição, produtores do estado somaram 667 premiações.

O reconhecimento já alcança também competições internacionais. Em 2025, queijos produzidos em Toledo, no Oeste paranaense, foram premiados no World Cheese Awards, realizado na Suíça.

Para as famílias que vivem da atividade, o avanço representa mais do que visibilidade. A premiação ajuda a valorizar os produtos, ampliar mercados e demonstrar o potencial econômico das pequenas agroindústrias.

Entre o cuidado diário com o rebanho, a transformação do leite e a busca por qualidade, a produção de queijos mostra que o interior paranaense reúne histórias de trabalho, inovação e resultados.