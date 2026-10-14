Publicidade

A força que vem do interior: região tem queijarias entre as melhores do país

De Tomazina a Arapoti, produção artesanal conquista medalhas, valoriza o trabalho de famílias rurais e coloca municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais em evidência nas premiações do setor

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
14/10/2026 às 17h38
A força que vem do interior: região tem queijarias entre as melhores do país
A Queijaria Vovó Zaine, de Tomazina, conquistou medalhas de prata e bronze em duas edições do Prêmio Queijos do Paraná. Foto: Redes Sociais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O sabor dos queijos produzidos no interior do Paraná está conquistando reconhecimento muito além das propriedades rurais onde tudo começa. Entre pequenas agroindústrias, receitas familiares e técnicas aperfeiçoadas ao longo dos anos, produtores do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais vêm transformando o leite em produtos premiados, capazes de competir com queijos de diferentes regiões do Brasil.

As conquistas têm endereço. Em Tomazina, uma família que iniciou sua queijaria em 2020 já acumula medalhas estaduais. Em Arapoti, a Queijaria Cornélia conquistou ouro no Prêmio Queijo Brasil 2026. Em Santana do Itararé, o Sítio Aliança também aparece entre os vencedores da competição. Santo Antônio da Platina integra a relação de municípios com participantes premiados, conforme levantamento divulgado pelo Governo do Paraná.

Mais do que troféus, os resultados representam geração de renda, valorização da agricultura familiar e novas perspectivas para quem decidiu investir na produção de alimentos de qualidade.

Na zona rural de Tomazina, Paulo Henrique da Silva e Camila de Fátima Gonçalves da Silva encontraram na produção de queijos uma oportunidade de transformar a realidade familiar. Em 2020, o casal fundou a Queijaria Vovó Zaine, empreendimento que começou a ganhar estrutura com o acompanhamento do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

A assistência técnica envolveu diferentes etapas da atividade, desde o manejo do rebanho e a alimentação dos animais até os cuidados com a qualidade do leite, a adequação das instalações e a regularização sanitária.

O trabalho trouxe resultados. A queijaria conquistou medalhas de prata e bronze em duas edições do Prêmio Queijos do Paraná, consolidando o reconhecimento de uma produção desenvolvida no interior do Norte Pioneiro. Hoje, a família vive exclusivamente da comercialização dos queijos e recebe visitantes interessados em conhecer os produtos e a propriedade.

Para o extensionista do IDR-Paraná Alfredo Braz da Costa Alemão, a trajetória demonstra como a orientação técnica pode abrir caminhos para pequenos produtores. “A Vovó Zaine é um exemplo de como o trabalho de uma família no campo pode ganhar novos caminhos quando ela tem acesso à orientação técnica”, destaca.

Nos Campos Gerais, Arapoti também figura entre os municípios que alcançaram reconhecimento nacional. A Queijaria Cornélia aparece na lista oficial da nona edição do Prêmio Queijo Brasil, realizada em 2026, com medalha de ouro pelo queijo Cornélia com Fenogrego.

Outra conquista vem de Santana do Itararé, município do Norte Pioneiro que aparece na relação de premiados por meio do Sítio Aliança. O estabelecimento, associado aos produtores Leomar e Mariza Martins, teve dois produtos reconhecidos com medalhas de ouro na edição de 2026: os queijos Maná Concafé e Maná Frescal.

As premiações representam mais um exemplo da presença regional em competições nacionais e mostram que empreendimentos rurais de diferentes portes encontram oportunidades de reconhecimento por meio da qualidade dos produtos.

Santo Antônio da Platina também está entre os municípios paranaenses citados pelo Governo do Estado como participantes premiados no Prêmio Queijo Brasil de 2026. O levantamento, porém, não identifica nominalmente os produtores locais nem detalha suas medalhas.

As conquistas regionais acompanham um movimento mais amplo de valorização dos queijos paranaenses.

Na edição de 2026 do Prêmio Queijo Brasil, o Paraná conquistou 272 medalhas, considerando diferentes categorias de queijos e derivados lácteos. Ao longo de seis edições da competição, produtores do estado somaram 667 premiações.

O reconhecimento já alcança também competições internacionais. Em 2025, queijos produzidos em Toledo, no Oeste paranaense, foram premiados no World Cheese Awards, realizado na Suíça.

Para as famílias que vivem da atividade, o avanço representa mais do que visibilidade. A premiação ajuda a valorizar os produtos, ampliar mercados e demonstrar o potencial econômico das pequenas agroindústrias.

Entre o cuidado diário com o rebanho, a transformação do leite e a busca por qualidade, a produção de queijos mostra que o interior paranaense reúne histórias de trabalho, inovação e resultados.

Foto: Ilustrativa - reprodução/internet
AGRONEGÓCIO Há 4 semanas

Temporais atrasam colheita e ameaçam safras no Norte Pioneiro e Campos Gerais

Chuvas intensas, ventos e granizo interrompem trabalhos no campo, afetam culturas como trigo, milho, café e batata e dificultam o plantio da próxima lavoura

 Foto: IA Gemini
AGRONEGÓCIO Há 1 ano

Confira as principais dicas para produtores protegerem lavouras e criações do frio intenso

Previsão para os próximos dias é de frio e chuvas intensas, além de geadas e condições climáticas que podem causar prejuízos no campo

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 ano

Segunda maior produtora do Paraná, Carlópolis será sede de evento sobre fruticultura

Evento reúne especialistas e instituições do setor com o objetivo de ampliar o conhecimento técnico e científico da fruticultura, além de fortalecer a produção regional

 Foto: Divulgação
INFLUÊNCIA DO AGRO Há 1 ano

Crescimento da economia brasileira é impulsionado pelo agro no primeiro trimestre

PIB cresceu 2,9% no primeiro trimestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano anterior. Comparando o último trimestre de 2024, avanço foi de 1,4%, com destaque para a agropecuária (12,2%)

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 ano

Cafés do Norte Pioneiro do Paraná serão destaque na Expo Café Chile 2025

Grãos produzidos pelas “Mulheres do Café” serão expostos no evento que acontece no mês de julho em Santiago

Publicidade
Últimas notícias
ELEIÇÕES 2026 Há 5 horas

Quaest mostra Flávio à frente de Lula no segundo turno
AGRONEGÓCIO Há 5 horas

A força que vem do interior: região tem queijarias entre as melhores do país
GESTÃO PÚBLICA Há 6 horas

Prefeito Gerson Nunes recebe dois prêmios do Tribunal de Contas pelo desempenho de Sengés
INUSITADO Há 6 horas

Homem encontra placa na rua, coloca em moto e acaba preso em Wenceslau Braz
“SEM ATAQUES” Há 6 horas

Brunão Mota desafia Zé Izac para debate eleitoral em Santana do Itararé

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 13 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o recurso encontra a memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados