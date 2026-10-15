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Homem furta carro em São José da Boa Vista e acaba preso dois dias após sair da cadeia

Suspeito foi localizado com o veículo no município de Itararé, interior de São Paulo, e confessou a autoria do crime

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
15/10/2026 às 11h18 Atualizada em 15/10/2026 às 11h28
Homem furta carro em São José da Boa Vista e acaba preso dois dias após sair da cadeia
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Um jovem furtou um veículo no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, e foi preso poucas horas após sair da cadeia. O furto do carro aconteceu na segunda-feira (12) e o suspeito foi preso em posse do carro na terça-feira (13) em Itararé, interior de São Paulo.

Segundo as informações divulgadas pela equipe da Guarda Civil Municipal, na segunda-feira os agentes receberam a informação de que um Fiat Tipo que havia sido furtado na cidade de São José da Boa Vista, no Paraná, poderia estar a caminho da região de Itararé. Com isso, as equipes policiais ficaram em alerta sobre a situação.

Já no início da madrugada da terça-feira enquanto a equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento pela região do bairro Novo Horizonte, os agentes avistaram um automóvel Fiat Tipo estacionado e, ao notar a presença da viatura, o suspeito tentou fugir, mas acabou sendo detido.

Ao averiguar os dados do veículo, foi constatado que se tratava do mesmo carro furtado em São José da Boa Vista. Ao ser indagado sobre a situação, o suspeito confirmou o furto e ainda contou que havia deixado o sistema prisional há apenas dois dias, sendo que furtou o veículo para chegar até Itararé.

Frente aos fatos, o jovem de 22 anos foi preso e encaminhado juntamente com o veículo apreendido até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

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