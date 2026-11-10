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Zé Izac toma posse como prefeito de Santana do Itararé nesta sexta-feira

Eleito em votação suplementar, Zé Izac inicia seu quarto mandato à frente do município; programação inclui diplomação, posse e missa de celebração

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
10/11/2026 às 15h17
Zé Izac toma posse como prefeito de Santana do Itararé nesta sexta-feira
Zé Izac, será diplomado nesta quinta-feira (12) e tomará posse oficialmente na sexta-feira (13). Foto: Redes Sociais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - O prefeito eleito de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, José de Jesuz Izac (PT), conhecido como Zé Izac, será diplomado nesta quinta-feira (12) e tomará posse oficialmente na sexta-feira (13). A programação também contará com uma missa no sábado (14), marcando o início de seu quarto mandato à frente da administração municipal.

Zé Izac venceu a eleição suplementar realizada em 25 de outubro, conquistando 2.043 votos, equivalentes a 54,32% dos votos válidos. Ele derrotou Bruno Mota (PSD), que recebeu 1.718 votos, representando 45,68%. Com o resultado, o Partido dos Trabalhadores retorna ao comando da prefeitura, que será administrada pelo prefeito eleito até dezembro de 2028.

A primeira cerimônia será realizada nesta quinta-feira (12), às 17h30, no Cartório Eleitoral de Wenceslau Braz. Na ocasião, Zé Izac e seu vice-prefeito eleito, Joaquim Francelino da Silva, conhecido como Joaquim do Venerando, receberão a diplomação, documento que oficializa a habilitação dos eleitos para assumir os respectivos cargos.

Na sexta-feira (13), às 19h, será realizada a cerimônia de posse na câmara municipal de Santana do Itararé. O evento marcará oficialmente o retorno de Zé Izac ao Executivo municipal, após ter administrado a cidade nos períodos de 2009 a 2012, 2013 a 2016 e 2021 a 2024.

Encerrando a programação, uma missa será celebrada no sábado (14), às 19h30, na Igreja Matriz do município. A celebração religiosa integra as atividades organizadas para marcar o início da nova gestão.

Em convite divulgado à população, Zé Izac e Joaquim do Venerando destacaram a importância do momento e convidaram toda a comunidade para participar das solenidades.

O novo governo assume a responsabilidade de conduzir a administração municipal durante o restante do mandato iniciado em 2025, com encerramento previsto para 31 de dezembro de 2028, após a realização da eleição suplementar.

A nova chapa foi eleita após a cassação do ex-prefeito Élcio José Vidal (PSD), o Calé, e de seu vice-prefeito Joás Ferraz Michetti (PSD).

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