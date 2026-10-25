“Não caiam nesta mentira”, diz advogado após presença da Polícia Federal em Santana do Itararé

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

A presença de agentes da Polícia Federal (PF) movimentou os bastidores da eleição suplementar em Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã deste domingo (25). Os policiais estiveram no escritório do ex-prefeito Elcio José Vidal, Calé após uma denúncia de suposto aliciamento de eleitores e compra de votos durante o processo eleitoral.

A informação foi divulgada inicialmente pela página no Facebook Santana 360, que também informou que o escritório teria sido fechado por determinação dos agentes federais. No entanto, a versão foi contestada pela coordenação da campanha do candidato a prefeito Bruno Mota (PSD), que negou qualquer irregularidade no local.

Segundo o advogado e coordenador da campanha de Bruno Mota, a Polícia Federal foi acionada após uma denúncia que teria partido de integrantes da campanha do candidato adversário, José Izac (PT). A alegação seria de que o escritório do ex-prefeito estaria sendo utilizado como base para o aliciamento de eleitores durante a votação deste domingo.

Em manifestação publicada nas redes sociais, o advogado José Guimarães Netto, afirmou que os agentes compareceram ao endereço, entraram no imóvel e realizaram uma averiguação. Segundo ele, nenhuma irregularidade foi constatada, e a informação de que o escritório teria sido fechado pela Polícia Federal não procede.

Ainda conforme a coordenação da campanha de Bruno Mota, o espaço estava sendo utilizado apenas como ponto de apoio para pessoas envolvidas na fiscalização eleitoral, incluindo a distribuição de crachás e a organização dos fiscais que acompanham a votação.

Diante das versões apresentadas, a Folha Extra tentou contato com a Polícia Federal para confirmar as circunstâncias da fiscalização, esclarecer se houve alguma irregularidade constatada e verificar se foi determinada alguma medida em relação ao funcionamento do escritório. Até a publicação desta reportagem, a instituição não havia respondido aos questionamentos.

A movimentação acontece em meio à eleição suplementar para prefeito de Santana do Itararé, convocada após a cassação da chapa eleita no pleito municipal anterior, em um processo envolvendo compra de votos.

Neste domingo, os eleitores do município também participam do segundo turno da eleição presidencial, enquanto escolhem os novos representantes do Executivo municipal.