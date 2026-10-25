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Zé Izac deve vencer eleição em Santana do Itararé e devolver prefeitura ao PT

Informações obtidas pela Folha Extra apontam vitória do ex-prefeito petista; resultado ainda depende de confirmação oficial da Justiça Eleitoral

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
25/10/2026 às 18h34
Zé Izac deve vencer eleição em Santana do Itararé e devolver prefeitura ao PT
Zé Izac é um nome conhecido da política local e já esteve à frente da prefeitura em diferentes períodos. Foto Redes Sociais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Informações extraoficiais obtidas pela Folha Extra na noite deste domingo (25) apontam a vitória de José de Jesuz Izac (PT), conhecido como Zé Izac, na eleição suplementar para prefeito de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná. Apesar da indicação de vitória do candidato petista, o resultado ainda não foi confirmado pela Justiça Eleitoral e deverá ser oficializado após o encerramento da votação e a apuração dos votos.

A informação chega em meio à prorrogação do horário de votação até as 19h, anunciada neste domingo. Caso o resultado extraoficial seja confirmado, Zé Izac retornará ao comando do município para cumprir um mandato de aproximadamente dois anos, até dezembro de 2028.

A possível vitória representa também uma mudança no cenário político de Santana do Itararé, que voltaria a ser administrada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) após quase dois anos sob o comando político do PSD.

Zé Izac é um nome conhecido da política local e já esteve à frente da prefeitura em diferentes períodos, incluindo as gestões de 2017 a 2020 e de 2021 a 2024. Com uma longa trajetória na administração municipal, o petista disputou a eleição suplementar tendo como candidato a vice-prefeito Joaquim Francelino da Silva, conhecido como Joaquim do Venerando.

Seu adversário foi o vereador Bruno Mota (PSD), que disputou pela primeira vez o cargo de prefeito, tendo como vice Thiago Helena. A eleição mobilizou o município neste domingo, quando os eleitores também compareceram às urnas para o segundo turno da disputa presidencial.

Eleição foi convocada após cassação de prefeito e vice por compra de votos

A eleição suplementar de Santana do Itararé foi determinada pela Justiça Eleitoral após a cassação dos diplomas do então prefeito Élcio José Vidal (PSD), conhecido como Calé, e do vice-prefeito Joás Ferraz Michetti (PSD), eleitos nas eleições municipais de 2024.

Em julgamento realizado no dia 29 de julho deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) reconheceu a prática de captação ilícita de sufrágio, caracterizada pela compra de votos, durante a disputa eleitoral de 2024. A decisão resultou na cassação da chapa e na convocação de uma nova eleição para definir quem administraria o município até o fim de 2028.

Desde o afastamento dos gestores, o município passou a ser administrado interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, Reinaldo de Oliveira Amador.

A disputa deste domingo colocou frente a frente dois projetos políticos: de um lado, Bruno Mota, representante do PSD e apoiado pelo grupo que venceu as eleições de 2024; do outro, Zé Izac, que buscava retornar à prefeitura pelo PT.

A Folha Extra reforça que a possível vitória de Zé Izac é, até o momento, uma informação extraoficial, obtida por meio de fontes ligadas ao acompanhamento da eleição. Não há, nesta publicação, números oficiais de votos ou confirmação de vitória pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado definitivo será conhecido após o encerramento da votação e a conclusão da apuração pela Justiça Eleitoral.

 

 

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