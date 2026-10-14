Brunão Mota desafia Zé Izac para debate eleitoral em Santana do Itararé

No vídeo, Brunão afirma estar disposto a participar de um encontro para discutir questões de interesse da população, sem ataques pessoais. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - A disputa pela prefeitura de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, ganhou um novo capítulo com um desafio público lançado pelo candidato Brunão Mota (PSD) ao adversário Zé Izac (PT). Em vídeo publicado nas redes sociais, Brunão convidou o concorrente para um debate político, defendendo que os dois apresentem suas propostas e discutam o futuro do município diante da população.

A manifestação ocorre em meio à campanha para a eleição suplementar, marcada para 25 de outubro, quando os eleitores escolherão o novo prefeito e vice-prefeito da cidade, simultaneamente ao segundo turno da eleição presidencial.

No vídeo, Brunão afirma estar disposto a participar de um encontro para discutir questões de interesse da população, sem ataques pessoais ou confrontos que desviem o foco das propostas. “Estou colocando meu nome em jogo e estou à disposição para fazer um convite ao senhor José de Jesus Izac, meu concorrente para prefeito de Santana do Itararé, para um debate político”, declarou.

“Vamos debater o futuro de Santana, sem ataque. Vamos deixar o povo decidir quem eles querem como prefeito”, afirmou.

O candidato também destacou que o objetivo do encontro seria permitir que os eleitores avaliem os projetos apresentados por cada chapa.

Brunão Mota disputa a prefeitura ao lado de Thiago Helena (PSD), pela coligação União por Santana, formada por PSD e PDT. Já Zé Izac, ex-prefeito do município, concorre com Joaquim do Venerando (PT), pela coligação Santana Não Pode Parar.

A eleição foi convocada após a cassação dos mandatos do então prefeito Calé Vidal (PSD) e do vice Joás Michetti (PSD). Desde o afastamento, o município é administrado interinamente por Naldo Motorista (PDT).

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Santana do Itararé possui 4.666 eleitores aptos a participar da eleição suplementar.

Até o momento, nas informações encaminhadas à reportagem, não há confirmação de que Zé Izac tenha aceitado o convite. Também não foram informados data, horário ou local para a realização do eventual debate.