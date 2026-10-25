Zé Izac vence eleição em Santana do Itararé e fará seu quarto mandato

Agora é oficial. José de Jesuz Izac (PT), conhecido como Zé Izac, venceu a eleição suplementar para prefeito de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, realizada neste domingo (25). O petista conquistou 2.043 (54,32%) votos, derrotando Bruno Mota (PSD), que recebeu 1.718 (45,68) votos. O resultado confirma as informações antecipadas pela Folha Extra e marca o retorno do Partido dos Trabalhadores ao comando da prefeitura e Zé Izac para o seu quarto mandato como prefeito. A votação teve abstenção de 703 eleitores, ou seja, 15% dos eleiores aptos.

Com a vitória, Zé Izac volta a governar Santana do Itararé para cumprir o restante do mandato municipal, que termina em 31 de dezembro de 2028. Ao seu lado, assume como vice-prefeito Joaquim Francelino da Silva, conhecido como Joaquim do Venerando, também do PT.

A eleição foi marcada pela disputa entre dois grupos políticos que protagonizaram a campanha no município. De um lado, Bruno Mota, vereador em seu primeiro mandato e representante do PSD. Do outro, Zé Izac, político experiente que já administrou Santana do Itararé em três gestões anteriores, entre 2009 a 2012, 2013 a 2016 e 2021 a 2024.

O resultado representa uma mudança no cenário político local. Depois de quase dois anos desde a vitória do PSD nas eleições de 2024, o PT retoma a prefeitura de Santana do Itararé, agora com a missão de administrar o município pelos próximos dois anos.