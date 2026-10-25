Publicidade

Zé Izac vence eleição em Santana do Itararé e fará seu quarto mandato

Ex-prefeito derrotou Bruno Mota (PSD) na eleição suplementar deste domingo (25) e retorna ao comando do município para um mandato até dezembro de 2028

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
25/10/2026 às 19h48 Atualizada em 25/10/2026 às 19h53
Zé Izac vence eleição em Santana do Itararé e fará seu quarto mandato
Foto: Redes Sociais

Agora é oficial. José de Jesuz Izac (PT), conhecido como Zé Izac, venceu a eleição suplementar para prefeito de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná, realizada neste domingo (25). O petista conquistou 2.043 (54,32%) votos, derrotando Bruno Mota (PSD), que recebeu 1.718 (45,68) votos. O resultado confirma as informações antecipadas pela Folha Extra e marca o retorno do Partido dos Trabalhadores ao comando da prefeitura e Zé Izac para o seu quarto mandato como prefeito. A votação teve abstenção de 703 eleitores, ou seja, 15% dos eleiores aptos.

Com a vitória, Zé Izac volta a governar Santana do Itararé para cumprir o restante do mandato municipal, que termina em 31 de dezembro de 2028. Ao seu lado, assume como vice-prefeito Joaquim Francelino da Silva, conhecido como Joaquim do Venerando, também do PT.

A eleição foi marcada pela disputa entre dois grupos políticos que protagonizaram a campanha no município. De um lado, Bruno Mota, vereador em seu primeiro mandato e representante do PSD. Do outro, Zé Izac, político experiente que já administrou Santana do Itararé em três gestões anteriores, entre  2009 a 2012, 2013 a 2016 e 2021 a 2024.

O resultado representa uma mudança no cenário político local. Depois de quase dois anos desde a vitória do PSD nas eleições de 2024, o PT retoma a prefeitura de Santana do Itararé, agora com a missão de administrar o município pelos próximos dois anos.

Zé Izac é um nome conhecido da política local e já esteve à frente da prefeitura em diferentes períodos. Foto Redes Sociais
PRELIMINAR Há 1 hora

Zé Izac deve vencer eleição em Santana do Itararé e devolver prefeitura ao PT

Informações obtidas pela Folha Extra apontam vitória do ex-prefeito petista; resultado ainda depende de confirmação oficial da Justiça Eleitoral

 Os policiais estiveram no escritório de contabilidade do ex-prefeito Elcio José Vidal, Calé. Foto Página Santana 360
CLIMA ESQUENTOU Há 7 horas

“Não caiam nesta mentira”, diz advogado após presença da Polícia Federal em Santana do Itararé

Agentes estiveram no escritório do ex-prefeito Calé após denúncia atribuída à campanha de José Izac; coordenação de Bruno Mota nega irregularidades e afirma que local não foi fechado

 Bruno exerce seu primeiro mandato como vereador, após ter sido eleito nas eleições municipais de 2024. Foto Divulgação
SANTANA DO ITARARÉ Há 3 dias

Folha Extra entrevista Bruno Mota ao vivo nesta quinta-feira, às 19h30

Candidato do PSD disputa pela primeira vez a Prefeitura de Santana do Itararé e participa de entrevista transmitida pelo portal da Folha Extra, a três dias da eleição suplementar que definirá o novo prefeito do município

 No vídeo, Brunão afirma estar disposto a participar de um encontro para discutir questões de interesse da população, sem ataques pessoais. Foto: Divulgação
“SEM ATAQUES” Há 2 semanas

Brunão Mota desafia Zé Izac para debate eleitoral em Santana do Itararé

Em vídeo publicado nas redes sociais, candidato do PSD propõe confronto de ideias sem ataques pessoais e defende que eleitores conheçam as propostas antes da votação

Brunão Mota (PSD) e Zé Izac (PT) disputam a prefeitura de Santana do Itararé em eleição suplementar. Foto: Divulgação
POLÍTICA REGIONAL Há 2 semanas

Eleitores de Santana do Itararé terão duas votações no dia do segundo turno das eleições

Além da disputa presidencial, eleitores terão que escolher o novo prefeito e vice-prefeito do município; duas chapas disputam a eleição suplementar marcada para 25 de outubro

Santana do Itararé - PR
Santana do Itararé - PR
Notícias de Santana do Itararé - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI OUTUBRO ROSA 2026 300X205
Últimas notícias
RESULTADO OFICIAL Há 5 minutos

Zé Izac vence eleição em Santana do Itararé e fará seu quarto mandato
PRELIMINAR Há 1 hora

Zé Izac deve vencer eleição em Santana do Itararé e devolver prefeitura ao PT
PRORROGOU GERAL Há 3 horas

STF prorroga votação até as 19h em todo o Brasil após problemas no transporte
NATUREZA IMPRESSIONA Há 4 horas

Salto Cavalcanti impressiona com força das águas após fortes chuvas em Tomazina
PELA PARCERIA Há 6 horas

Moro vota em Curitiba e manda recado sobre Flávio Bolsonaro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 23 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Cultura independente como construção de memória
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados